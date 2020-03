L’ordine degli infermieri di Nuoro lancia un appello ai cittadini: “aiutateci ad aiutarvi”.

Nuoro, 10 Mar 2020 – ll Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Nuoro rinnova l’invito alla popolazione a rispettare le misure di prevenzione e comportamentali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 2019 e rivolge un incoraggiamento a tutti i professionisti della sanità impegnati nella gestione delle attività, in particolare agli Infermieri.

Che si stia affrontando una situazione nuova e poco rassicurante ormai è chiaro a tutti. Tuttavia chi si occupa di salute, nei nostri territori, pur tra mille difficoltà, è impegnato al massimo delle sue possibilità nel gestire le criticità.

In qualità di Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Nuoro faccio appello a tutti voi: aiutateci ad aiutarvi.

Seguendo e rispettando le indicazioni diffuse dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Sanità e livello locale dalla Regione e dalle Assl, si legge nel comunicato – faremo, tutti insieme, in modo che il periodo buio duri il meno possibile. Come figlio, padre e infermiere vi chiedo collaborazione e rispetto.

I dati ci dicono che i soggetti maggiormente esposti al rischio sono i nostri anziani quindi i nostri genitori, i nostri nonni, le persone maggiormente fragili a causa di patologie invalidanti e croniche. A tutti va ricordato che rispettando le indicazioni rispetto all’igiene delle mani, alle distanze tra soggetti, al non frequentare luoghi di aggregazione, allo stare a casa in questo periodo può voler dire abbattere il rischio contagio in maniera sensibile e di conseguenza significa permettere al sistema salute una miglior risposta all’emergenza. Nel sito istituzionale dell’Ordine, www.opinuoro.it troverete tutto il materiale necessario per conoscere e affrontare nel migliore dei modi questa fase, ma ricordiamoci serve la collaborazione di tutti nessuno escluso. Un appello finale alle Istituzioni e alla Politica, – conclude la nota – quando tutto sarà passato, perché passerà, non dimenticatevi di quelle persone che oggi sono in prima linea, in che condizioni si trovano ad affrontare un’emergenza sanitaria importante e ricordatevi di loro anche quando non saranno nelle prime pagine dei quotidiani. Com