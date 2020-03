Emergenza Covid-19: accesso agli sportelli della Municipalità di Pirri

Cagliari, 10 Mar 2020 – Considerata l’eccezionalità della situazione e le disposizioni delle autorità di Governo e sanitarie contro la diffusione del Coronavirus, a tutela della salute della comunità e dei lavoratori dipendenti, la presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, ha rinnovato l’invito ai cittadini di recarsi agli sportelli comunali soltanto per pratiche urgenti non rinviabili.

Pertanto, sono consigliate le comunicazioni telefoniche e via posta elettronica. Ecco i recapiti:

email: municipalita@comune.cagliari.it

telefono: 0706778821

Importante ricordare che i documenti da trasmettere agli uffici della Municipalità tramite posta elettronica dovranno essere accompagnati da un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e firmato. È inoltre necessario indicare un recapito telefonico, in modo da essere eventualmente ricontattati dagli operatori.

Per tutti i cittadini che dovessero invece usufruire personalmente dei servizi resi dalla Municipalità, si raccomanda di rispettare il decalogo dei comportamenti da seguire (link più sotto) diffuso dal Ministero della Salute. In particolare, evitare il contatto ravvicinato mantenendo la distanza di almeno 1 metro con le altre persone, anche con quelle che eventualmente sono in fila. Com