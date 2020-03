Un cagliaritano di 43 anni spacciava droga nella famigerata via Schiavazzi a Cagliari: arrestato dagli agenti delle Volanti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cagliari, 9 Mar 2020 – Ieri mattina un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, ha notato in Via Schiavazzi, un’autovettura in sosta con un uomo a bordo che si guardava intorno con fare sospetto.

A questo punto gli Agenti hanno fermato il conducente, Giovanni Contu, di 43 anni, cagliaritano, pluripregiudicato che è apparso sin da subito particolarmente agitato. Quindi i poliziotti hanno perquisito l’uomo e poi trovato in possesso, di 12 involucri contenenti un grammo di cocaina, ccultati all’interno del pantalone, ed altrettanta eroina, poi sono stati scoperti e sequestrati altri due involucri contenenti le stesse sostanze e la somma di 325€ euro suddivisa in banconote di vario taglio.

Subito dopo è partita la perquisizione domiciliare dove sono state rinvenute numerose infiorescenze di marijuana, per un peso totale di circa mezzo grammo.

A questo punto Contu è stato dichiarato in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, terminati gli atti di rito, riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per oggi presso il Tribunale di Cagliari.