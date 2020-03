La Polizia di stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautela in carcere nei confronti di un cagliaritano di 57 anni.

Cagliari 9 Mar 2020 – Il 13 febbraio scorso, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cagliari ed i colleghi della Squadra Volanti, hanno identificato l’autore di un ingente furto avvenuto all’interno dell’abitazione di un cittadino di origini cinesi.

L’autore, Giancarlo Pillai, 57enne cagliaritano, era stato indagato in stato di libertà e il G.I.P. il 6 marzo scorso ha emesso un’ordinanza dell’applicazione della misura cautelare in carcere che è stata eseguita all’alba del successivo giorno 7 quando gli Agenti della Squadra Volanti si sono presentati presso il suo domicilio e notificato all’uomo il provvedimento restrittivo in carcere. Quindi al termine delle formalità di rito, Pillai è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta dove rimarrà rinchiuso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.