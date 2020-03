Coronavirus, Oms: la minaccia di pandemia è diventata molto reale

Ginevra, 9 Mar 2020 – Ora che il coronavirus si è diffuso “in così tanti Paesi, la minaccia di pandemia è diventata molto reale”, ma questa “sarebbe la prima pandemia della storia che possiamo controllare”.

Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), durante la conferenza stampa di aggiornamento sull’epidemia di coronavirus Covid-19, sottolineando che “la conclusione è che non siamo in balia di questo virus”, ed ha aggiunto: “Che sia pandemia o no, la regola è la stessa: non mollare”.

L’Organizzazione mondiale della sanità è “incoraggiata dalle misure aggressive varate in Italia in questi giorni e speriamo che si dimostrino efficaci nei prossimi mesi. Speriamo che questo sia l’antidoto alla paura”, ha detto Ghebreyesus.

Con azioni “decise e prese in tempo, possiamo rallentare l’epidemia di coronavirus e prevenire contagi”, ha affermato il direttore generale dell’Oms in conferenza stampa, ricordando che “tra i contagiati, la maggior parte è guarita. Degli 80mila casi in Cina, oltre il 70% si sono ripresi e sono stati dimessi”.

La Cina donerà 20 milioni di dollari all’Organizzazione mondiale della sanità, che serviranno per sostenere la lotta globale contro l’epidemia di coronavirus e a contribuire alla costruzione di sistemi sanitari pubblici nei paesi in via di sviluppo di medie e piccole dimensioni, che hanno strutture mediche spesso fragili, ha annunciato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang. Anche l’Arabia Saudita ha donato all’Oms dieci milioni di dollari per combattere il nuovo coronavirus. Ghebreyesus ha ringraziato il principe Mohammed bin Salman e il popolo saudita per la donazione.