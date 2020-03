Coronavirus e anziani – Messaggio dell’Anap Confartigianato Sardegna, Associazione Pensionati Confartigianato: “La tutela della vita è importante ad ogni età”.

Cagliari, 9 Mar 2020 – “In questa fase d’emergenza prodotta dal Covid-19, è importante ribadire con forza che la tutela della vita è importante ad ogni età. In queste ore di isolamento “forzato”, diventa fondamentale una nuova “parola d’ordine”: individuare gli anziani e sostenerli contro la solitudine e le difficoltà”.

Sono le parole di Paola Montis, Presidente dell’Anap Sardegna, l’Associazione dei pensionati artigiani di Confartigianato, che ritiene opportuno puntualizzare alcuni messaggi sbagliati e ribadire la necessità di ogni sforzo per tutelare la salute dei cittadini, in particolare di quelli che sono stati definiti più a rischio.

La Presidente Montis, respinge, in modo fermo, l’idea che spesso emerge dai mezzi di comunicazione di massa e da informazioni ufficiali, che il diffondersi del virus non sia generalmente letale ma che gli anziani e le persone che hanno gravi patologie siano sicuramente più a rischio. Per Anap Sardegna, in questo modo si veicola un messaggio subliminale che invita a tollerare ed accettare le morti di questi pazienti come fatto ineluttabile, un concetto inaccettabile.

Per Anap Sardegna, rispettando con rigore tutte le precauzioni prescritte dal Decreto del Presidente del Consiglio, è importante individuare gli anziani in difficoltà, resi sempre più fragili dalla situazione del momento, e sostenerli contro la solitudine.

"In ogni caso – conclude la Montis – invitiamo tutti i soci e i pensionati a evitare allarmismi o psicosi e attenersi con il massimo della responsabilità civica alle disposizioni che verranno date dalle Autorità competenti".