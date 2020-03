Ats Olbia – Accesso agli uffici amministrativi della Assl: inviate le pratiche via mail o prendete appuntamento

Olbia, 09 Mar 2020 – A tutela della salute della popolazione e degli stessi operatori, la Direzione della Assl di Olbia invita la popolazione che deve recarsi negli uffici amministrativi a prediligere l’invio delle richieste via mail, o a prendere appuntamento telefonico per le pratiche inderogabili.

Con riferimento agli uffici amministrativi della Ats Assl di Olbia, la Direzione invita i cittadini a non recarsi di persona negli uffici amministrativi, a meno di urgenze o necessità non rinviabili, ma a privilegiare i contatti telefonici e l’invio della documentazione via mail.

Tutto il personale della Assl di Olbia è impegnato per garantire, con professionalità e impegno, tutti i servizi in modo puntuale. Nel rispetto della salute della popolazione e degli stessi dipendenti che svolgono servizio al pubblico, al fine di evitare assembramenti negli uffici, la popolazione è invitata a recarsi agli sportelli solo per le pratiche inderogabili.

In questi casi l’accesso verrà garantito previo appuntamento telefonico, e comunque autorizzato dal personale di vigilanza presente nelle varie sedi.

Si ricorda comunque che è sempre necessario rispettare la distanza di almeno 1 metro tra le persone ed evitare che si formino file davanti agli uffici.

Si ricorda che la documentazione inviata via mail deve esser corredata di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e firmato e un recapito telefonico per eventuali chiarimenti.

Protocollo Direzione aziendale di Olbia

Email: dir.asslolbia@pec.atssardegna.it

Tel. 0789 552350 – 384

Distretto di La Maddalena

Ufficio scelta e revoca del medico – Assistenza Protesica – Assistenza integrativa

Email: massimiliano.guccini@atssardegna.it – anna.spezziga@atssardegna.it

tel. 0789 791235 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

Distretto di Olbia

Uffici Scelte e revoche del medico

Olbia

Tel. 0789/552605 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

E – mail: beatrice.monni@atssardegna.it – mirko.fresi@atssardegna.it

Arzachena

Tel. 0789/552798 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

e-mail: nicola.manca@atssardegna.it – francesco.poggi@atssardegna.it

Santa Teresa di Gallura

Tel. 0789/ 552866 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

e- mail giacomo.galantino@atssardegna.it

Alà dei Sardi e Buddusò

Tel. 347/8490716 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

E – mail silvana.beccu@atssardegna.it

Ufficio Protesica

Olbia

Tel. 0789/552909 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

E – mail: claudia.pileri@atssardegna.it – sandra.gusinu@atssardegna.it

Arzachena

Tel. 0789/552798 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

E – mail: nicola.manca@atssardegna.it – francesco.poggi@atssardegna.it

Ufficio L.R. 26/91

Olbia 0789/552632 – 631 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

mail gaetano. fiumano@atssardegna.it – elena .corda@atssardegna.it

Uffici Morbo Celiaco

Olbia

Tel. 0789/552631 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

E – mail giulia.balata@atssardegna.it

Assistenza Integrativa

Olbia

0789/552653 – 658 – 624 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

e-mail: alessandra.maulu@atssardegna.it – loreta.orecchioni@atssardegna.it – lucia.addis@atssardegna.it – margherita.cossu@atssardegna.it

Arzachena

Tel. 0789/552798 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

E – mail nicola.manca@atssardegna.it – francesco.poggi@atssardegna.it

Alà dei Sardi e Buddusò

Tel. 347/8490716 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

E – mail silvana.beccu@atssardegna.it

Distretto di Tempio Pausania

Ufficio Scelte e Revoca del medico

tel. 079-678223 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

email: cureprimarie.tempio@atssardegna.it

Ufficio Assistenza Protesica

tel. 079-678382 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

e-mail assistenzaprotesica.tempio@atssardegna.it

Ufficio Assistenza Integrativa (Legge 26,

tel. 079-678362 – 332 – 218 (dalle ore 09.00 alle 12.00)

e-mail autorizzazioni.integrativa.tempio@atssardegna.it

