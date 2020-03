Coronavirus – Cirio: “Sono positivo, sto bene. Sono a casa isolato”. Positivo anche il Prefetto di Lodi

Torino, 8 Mar 2020 – Il Governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo la notizia della positività al Coronavirus, ha diffuso un videomessaggio. “Siamo lucidamente sul pezzo, non ci sono problemi sulla gestione della Regione – ha detto -. Il lavoro che abbiamo fatto questa notte io continuo a farlo, da qui posso lavorare in contatto diretto su tutta l’attività della Regione”.

“Sono a casa isolato – ha aggiunto Cirio – vivo con la mia famiglia e due bambini. Sto bene, non ho nessun tipo di sintomo, se non ci fosse stato l’incontro di martedì a Roma non mi sarei sottoposto al tampone, perché non ho sintomi. La malattia non mi distoglie dal lavoro alla guida della Regione”. Sul Decreto varato dal governo per fronteggiare l’emergenza, Cirio aggiunge: “Evita vita ciò che è futile, il necessario si può fare”. E spiega: “Per lavoro posso spostarmi, le merci si possono muovere.

Il prefetto di Lodi, Marcello Cardona, è risultato positivo al test del Covid-19. Lo ha comunicato lo stesso prefetto all’Ansa, aggiungendo che si trova in isolamento nel suo alloggio in prefettura: “Sto bene e continuo a lavorare per coordinare l’intensa attività sul territorio”. Sono risultati contagiati anche il vicario del prefetto e il capo di gabinetto.

Dopo la comunicazione da parte del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti della positività al Covid-19, i membri della Giunta e lo staff più stretto del Presidente sono stati sottoposti al tampone. I risultati hanno dato esito negativo.

“È stata inoltre avviata la sanificazione di tutti gli uffici della Regione Lazio che dovrebbe concludersi martedì 10 marzo e comunque fino al completamento dell’intera sanificazione gli uffici della Giunta di via Cristoforo Colombo e quelli del Consiglio regionale di via della Pisana rimarranno chiusi per tutti i dipendenti. Nei prossimi giorni sarà programmata la sanificazione di tutte le sedi regionali”. La Giunta regionale e lo staff continueranno ad operare seguendo scrupolosamente le prescrizioni mediche. La Regione Lazio proseguirà comunque nella sua attività garantendo anche in questi giorni l’ordinaria amministrazione tramite smart working e gli uffici decentrati.

“Il lavoro della Regione e della giunta – spiega il vicepresidente della Giunta Daniele Leodori – va avanti con ancor più energie e determinazione in costante raccordo con il presidente Zingaretti. Voglio ringraziare i sindaci, le strutture ospedaliere, i tanti professionisti dalla scuola alla sanità alle forze dell’ordine che in questi giorni stanno lavorando in modo straordinario per la serenità dei cittadini e per affrontare queste giornate particolari con un forte senso di comunità che ci farà uscire da questa emergenza. Grazie ai volontari delle associazioni laiche e cattoliche che hanno moltiplicato le energie per dare forza alla nostra rete di solidarietà. A tutti è richiesta una serena ma forte responsabilità a seguire le indicazioni e le prescrizioni igieniche. Usiamo la testa e vinceremo”.

Ha avuto esito positivo un tampone effettuato sulla segretaria di Zingaretti al Partito democratico. Lo comunica la Regione Lazio. “Dalla giornata di domani saranno eseguiti i lavori di sanificazione della sede nazionale del Partito, peraltro già previsti nei giorni scorsi. La sede del partito resta aperta”.

In bocca al lupo e grazie per tutto ciò che hai fatto per i piemontesi in questi giorni difficili. Tutta Forza Italia ti è vicina”. Lo scrive su Twitter il vicepresidente di FI, Antonio Tajani.

“Un augurio di pronta guarigione al collega e amico Cirio, positivo al coronavirus. Questa è la battaglia di ciascuno di noi, non possiamo sottovalutarla né farci dividere da polemiche insensate. Forza Alberto, insieme ce la faremo!”, così scrive il Presidente della LIguria Toti sulla sua pagina Facebook.