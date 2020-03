Coronavirus – Zingaretti: “Sono positivo e in isolamento”

Roma, 7 Mar 2020 – “I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!”. Lo scrive su facebook il segretario del Pd e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli che si seguono in queste situazioni – ha aggiunto -. La Asl sta contattando le persone che sono state più vicine al lavoro, per i colloqui e le verifiche del caso. Ho informato il vicepresidente Leodori e il vicesegretario del Pd Orlando, che seguirà tutte le attività politiche”. Risultato negativo al test, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, uno dei più stretti collaboratori, in questa fase, del Governatore. “In queste ore prosegue regolarmente il lavoro della task-force regionale per il Covid-19. Proprio ora siamo in riunione con tutte le Asl del territorio per fare un punto della situazione” scrive in una nota l’assessore.

“Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il coronavirus. Tutti insieme, tutti!”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi, dopo la notizia data dallo stesso Nicola Zingaretti di essere risultato positivo al coronavirus.

“Esprimo la mia solidarietà al Presidente Zingaretti. Gli auguro pronta guarigione. In questa fase delicata, la sinergia istituzionale con la Regione Lazio è assoluta. Fare squadra è fondamentale”. Così, su Twitter, il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

“Forza Nicola Zingaretti! Più che mai decisi e uniti nel contrasto al Covid 19”. Lo scrive su twitter il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni.

“La sfida che stiamo affrontando è complessa ma governo e istituzioni la stanno fronteggiando con tutti gli strumenti possibili e ne usciremo vincitori. Sono certo che Zingaretti continuerà a dare il suo contributo anche se per qualche tempo sarà costretto a casa”. Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D’Incà.

“Caro Nicola, ti sono vicino e sono sicuro che ci rivedremo presto, più forti di prima, per andare avanti a combattere insieme questo virus”. È il messaggio che il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rivolge al presidente della Regione Lazio. “Io – ha aggiunto – ho praticamente finito la mia quarantena e posso capire cosa significhi essere isolati per due settimane quando si è chiamati ad affrontare una tale emergenza. Un grande in bocca al lupo da parte di tutti i lombardi”.