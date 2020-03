Arrestato dai carabinieri della compagnia di Sanluri un 16enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sanluri, 7 Mar 2020 – I carabinieri della compagnia di Sanluri hanno arresto un 16enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il ragazzino spacciava marijuana anche ai suoi coetanei, gestendo la vendita illegale di droga in una piazza di Serramanna.

Le indagini sono partite alcuni giorni fa dopo che gli investigatori dell’Arma di Sanluri hanno seguito il 16enne, osservando il suo comportamento e i continui contatti con altri ragazzi. Quindi è stato fermato, perquisito e trovato in possesso di circa 200 grammi di marijuana ed anche tutto l’occorrente per tagliare e confezionare le dosi.

Il minorenne è stato quindi dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge in caserma e stato trasferito in rinchiuso presso il centro di Prima accoglienza di Quartucciu.