Oltre 100mila i casi di coronavirus nel mondo. Speriamo che il signor ‘Corona’ abbracci l’istabile Trump e tolga di mezzo il peggior presidente che gli Stati Uniti abbiano mai avuto.

Washington, 6 Mar 2020 – “Contro il coronavirus non serve il panico”: è l’appello agli americani del presidente Donald Trump che ha firmato il pacchetto d’emergenza da 8,3 miliardi di dollari per combattere l’emergenza. “Le cose avrebbero potuto essere peggiori senza le nostre rapide risposte”, ha aggiunto, respingendo ogni critica all’amministrazione.

Il presidente proprio oggi è stato “sfiorato” dal virus: aveva in programma una visita alla sede centrale dei Centers for disease control ma è stata annullata all’improvviso per un caso sospetto di coronavirus all’interno dell’Istituto federale per la prevenzione ed il controllo delle malattie. Lo ha reso noto lo stesso presidente che però ha spiegato che il test poi si è rivelato negativo.

“Quindi potrei lo stesso andare, vediamo se possono cambiare le cose”, ha detto ancora ai giornalisti Trump firmando il pacchetto da 8,3 miliardi di dollari stanziati dal Congresso per l’emergenza coronavirus. Originariamente il presidente avrebbe dovuto firmare la legge durante la sua visita ai Cdc di Atlanta.

Penso che i mercati si riprenderanno”, ha detto Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca, accogliendo con favore i “numeri dell’occupazione (che) sono incredibili”. Il tasso di disoccupazione è sceso a febbraio al 3,5%, il livello più basso degli ultimi 50 anni. Il presidente ha nuovamente invitato la Fed ad agire: “La Fed dovrebbe tagliare (i tassi) e la Fed dovrebbe stimolare” l’economia. La Federal Reserve statunitense ha tagliato i tassi di 0,5 punti percentuali.

Secondo la Cnn sono 14 i morti e 228 i casi di coronavirus negli Stati Uniti. Il Congresso ha stanziato un piano d’emergenza di 8,3 miliardi di dollari per fronteggiare la propagazione dell’epidemia. Attualmente il focolaio maggiore si trova a bordo di una nave da crociera a largo delle acque di San Francisco. Si sono registrati assalti ai supermercati e un innalzamento dei costi già molto elevati per i tamponi che arriva anche a 4000 dollari l’uno.’, senza aspettare la prossima riunione monetaria, cosa che non accadeva dai tempi della crisi finanziaria del 2008.

In tutto il mondo sono 100.052 le persone contagiate dal coronavirus, 20.000 fuori dalla Cina. Le vittime al momento sono 3.398, per la maggior parte sempre nel paese dove tutto è cominciato. Le persone guarite sono oltre la metà, 55.671. E sono 91 i Paesi colpiti dall’epidemia nel mondo. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento sull’evoluzione del virus fornito dall’Università americana Johns Hopkins leader nella ricerca. Nuova Zelanda, Canada, Argentina, Russia. Cina, Corea del Sud e Italia restano in testa per numero di contagi. Il virus non ha risparmiato neanche le isole di Saint-Barthelemy (Francia), nei Caraibi, e Faroe (Danimarca), nel nord atlantico.

La Cina ha riportato 30 nuovi morti legati al coronavirus, 143 nuove infezioni e 16 cosiddetti “contagi di ritorno”, i casi importati da persone arrivate nel paese. Nel complesso, sono 3.042 le persone decedute per il Covid-19, i dati diramati dalla Commissione Sanitaria Nazionale.

In Corea del Sud accertati 518 nuovi casi e altre 5 vittime. Il bilancio nel Paese è di 412 morti e 6.284 persone contagiate. L’area più critica è la città di Daegu (230 a sud-est di Seul) e la provincia circostante del Gyeongsang meridionale. In questa regione le persone contagiate sono 5.700, più del 90% del totale nel Paese e le vittime sono il 40% del totale.

Teheran ha annunciato un piano nazionale per provare a contenere la diffusione del nuovo coronavirus, che finora ha infettato in totale 3.513 persone, uccidendone 107. Il ministro della Salute, Saeed Namak, ha riferito la decisione di chiudere scuole e università in tutto il Paese, fino ai primi di aprile, quando finiranno le festività di Nowruz, il Capodanno persiano.

La Thailandia sta valutando l’introduzione di una quarantena obbligatoria di 14 giorni per le persone in arrivo dall’Italia, paese classificato ad alto rischio di contagio per il coronavirus assieme a Cina (inclusi i territori di Hong Kong e Macao), Corea del Sud e Iran. Le autorità confermeranno nelle prossime ore, tra le misure in programma il periodo di isolamento auto-gestito, con obbligo di rimanere chiusi in albergo, pena una multa di circa 650 euro.

I Paesi Bassi hanno annunciato la prima morte di un paziente contagiato dal coronavirus, un 86enne ricoverato all’ospedale Ikazia a Rotterdam.

Germania, scuole chiuse in zona Vestfalia nel distretto di Heinsberg, almeno fino al 15 marzo Al momento sono 534 i casi risultati positivi, triplicati negli ultimi tre giorni. Anche in Germania, chiudono le scuole di ogni ordine e grado almeno fino al 15 marzo nel distretto più colpito dal virus quello di Heinsberg, nel nord reno-Vestfalia.

Israele, chiusura cautelativa di tutti gli accessi a Betlemme Il presidente Abu Mazen ha proclamato lo stato di emergenza in Cisgiordania da questa mattina, dopo che ieri a Betlemme sono stati individuati 7 casi di coronavirus. Chiusi scuole, località turistiche e luoghi di culto. Ai palestinesi è stato chiesto di ridurre gli spostamenti fra le città, in particolare a Betlemme. Israele tramite il ministro israeliano della difesa Naftali Bennett ha imposto (“d’intesa con l’autorità palestinese Anp) il blocco cautelativo della città. Nessuno, quindi, al momento può entrare o uscire, salvi casi di estrema necessità.

Dodici persone a bordo di una nave da crociera partita da Assuan e diretta a Luxor risultano positive al Covid-19. Lo rende noto il ministero della Sanità egiziano. Finora nel paese si sono registrati 3 casi di contagio. Intanto il ministro della Sanità dell’Egitto, Hala Zayed, è stata posta sotto quarantena al suo rientro Al Cairo da una missione ufficiale in Cina. In isolamento anche la delegazione governativa al seguito della ministra Zayed che si era recata in visita in Cina, domenica primo marzo, per confermare la solidarietà e il sostegno dell’Egitto a Pechino contro il coronavirus e per apprendere il “know how” cinese nella lotta contro la Covid-19. Di

Maio a Ue: Italia merita sostegno e rispetto, via a consiglio esteri straordinario Il Ministro degli Esteri Di Maio sarà oggi a Zagabria, in Croazia, per partecipare al consiglio affari esteri straordinario. Al tavolo con gli altri ministri degli esteri ”porterò anche il tema del coronavirus, il nostro paese e gli italiani meritano il massimo sostegno e rispetto da parte di tutta l’Europa”, ha scritto Di Maio su Twitter.