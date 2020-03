M5s, sì a trattativa per alleanza con Pd alle regionali in Liguria. 57,7% favorevoli, 42,3% contrari

Genova, 6 mar 2020 – Il Movimento 5 Stelle aprirà una trattativa con il Pd e altre forze civiche e politiche per una possibile alleanza in vista delle prossime elezioni regionali. A dare il via libera alla trattativa sono stati gli iscritti residenti in Liguria con una votazione online sulla piattaforma Rousseau.

L’esito delle votazioni, che sono iniziate ieri a mezzogiorno e si sono concluse oggi alla stessa ora, è stato pubblicato sul Blog delle Stelle. “Sono state espresse complessivamente – si legge sul blog – 1.664 preferenze da parte degli aventi diritto al voto”. I voti favorevoli alla trattativa sono stati 960, pari al 57,7%, quelli contrari 704, pari al 42,3%.