Gdf compagnia Alghero: controlli ad un locale notturno algherese e contestata evasione fiscale di oltre 300.000 euro.

Alghero (SS), 5 Mar 2020 – Nel corso dei servizi istituzionali di prevenzione e repressione degli illeciti tributari, i militari della Compagnia di Alghero hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società a responsabilità limitata con sede nella città catalana ed operante nel settore dei locali notturni da intrattenimento.

L’attività svolta durante gli ultimi mesi dello scorso anno durante un controllo in materia di lavoro nero da parte dei finanzieri i quali, oltre a contestare al titolare del locale la presenza di una lavoratrice straniera irregolare, hanno avuto modo di rilevare come l’impresa – nata nell’anno 2015 – non avesse mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi (soggetto economico evasore totale) e ciò a fronte della comprovata operatività tenuta dalla medesima e dei conseguenti importanti incassi realizzati, come riscontrato in sede di ispezione attraverso l’esame degli scontrini fiscali emessi e dei ticket relativi al dispositivo elettronico Pos.

Sulla base d i ciò, i finanzieri hanno deciso d’approfondire il servizio, avviando una verifica ai fini delle Imposte Dirette e dell’Iva.

L’esito complessivo degli accertamenti ha consentito di rilevare ricavi sconosciuti al fisco per circa 300.000,00 €, oltre ad un’evasione dell’Iva di circa 30.000,00 €, risultato ragguardevole soprattutto se rapportato alla realtà economica della zona.