Coronavirus, Conte: “7 miliardi e mezzo a sostegno di famiglie e imprese”

Roma, 5 Mar 2020 – “Abbiamo stanziato un importo di 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese perché questa è un’emergenza non solo sanitaria ma anche economica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha adottato le nuove misure economiche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. “Sullo scostamento del deficit non stiamo facendo un salto nel buio” ha aggiunto.

“Chiediamo l’unità del Paese. Oggi in Cdm tutti i ministri hanno avuto una cartellina con le proposte di Fi, FdI e Lega sull’emergenza coronavirus. Resta la distinzione tra maggioranza e opposizione, questo non significa che c’è indistinzione di ruoli, ma chiediamo l’unità del Paese”. Ha detto ancora il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E sulla polemica lanciata da Giorgia Meloni, Conte dice: “Ho chiesto sobrietà, un attacco a me è come uno schiaffo a tutti i cittadini italiani”.

La chiusura delle scuole “non è stata una scelta facile, è una scelta complessa che il governo ha assunto con responsabilità e consapevolezza dei disagi e delle difficoltà per le famiglie”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Parlando dei parere contrario del Comitato tecnico scientifico, Conte ha sottolineato che “anche gli scienziati non hanno evidenza scientifiche su un virus che è nuovo. È chiaro che anche loro hanno qualche difficoltà a dire quale è la misura giusta da adottare e in ogni caso non è che noi seguiamo alla lettera quello che ci dicono i comitati. Noi abbiamo una responsabilità politica, non valutiamo solo l’aspetto sanitario ma anche l’aspetto politico”. Conte parla poi dell’approfondimento chiesto al Comitato tecnico scientifico nella giornata di ieri, ma precisa: “Quando diciamo che ci affidiamo ai tecnici non vuol dire che seguiamo alla lettera ciò che ci dicono. Noi abbiamo una responsabilità politica. Valutiamo tutti gli aspetti in gioco e ce la assumiamo”.

Valutazioni economiche sono in corso per sostenere le famiglie dopo la decisione di sospendere le lezioni nelle scuole e università fino al 15 marzo. Allo studio voucher per baby sitter e congedi straordinari per i genitori. L’annuncio è della ministra per la Famiglia Elena Bonetti. La Regione Toscana rimborserà al personale delle asl la spesa baby sitter per l’orario scolastico dei figli.