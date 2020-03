California dichiara stato di emergenza, morto un passeggero della nave a San Francisco

California, 5 Mar 2020 – Migliaia di persone sono bloccate su una nave da crociera al largo della costa californiana dopo che un passeggero di un precedente viaggio è morto per coronavirus. Le autorità hanno bloccato il ritorno della Grand Princess a San Francisco dalle Hawaii per poter sottoporre i 3.500 a bordo ai controlli sanitari. Il 71enne, che era stato sulla nave per una crociera in Messico, è deceduto a causa del Covid-19, il primo caso mortale in California, facendo scattare lo stato di emergenza.

Da qui, la decisione di bloccare il rientro della Grand Princess per permettere di fare i test a “un certo numero di passeggeri e membri dell’equipaggio che hanno sviluppato sintomi”, ha spiegato il governatore dello Stato Gavin Newsom. Potenzialmente contagiati sono 11 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio, ha aggiunto, precisando che 62 passeggeri che erano rimasti a bordo dal precedente viaggio in Messico sono stati isolati nelle loro stanze per essere sottoposti ai controlli.

La Grand Princess appartiene alla Princess Cruises, la stessa compagnia della Diamond Princess, la nave da crociera che il mese scorso è rimasta bloccata in Giappone a causa del diffondersi dell’epidemia a bordo.