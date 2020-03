Ascani, viceministro dell’Istruzione: “chiudere la scuola è scelta dolorosa, ma da fare. Sono allo studio congedi parentali”.

Roma, 5 Mar 2020 – “Sono allo studio congedi parentali per almeno uno dei due genitori che deve recarsi al lavoro mentre i figli non sono a scuola. Però sono molto contenta che gli italiani abbiano compreso la necessità di prendere una scelta che per noi è stata una scelta dolorosa, ma era la scelta da fare.” Così Anna Ascani, viceministro dell’Istruzione (Pd), questa mattina su Rai Radio1 a Radio anch’io, condotto da Giorgio Zanchini.

“Sto pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher, si tratta di proposte per le quali ci sono in corso valutazioni economiche. Anche i nonni che sono così preziosi nel welfare della nostra società e oggi vanno tutelati, quindi dare anche la possibilità di evitare troppo contagio tra i bambini e i nonni, con congedi straordinari per i genitori. Sono misure che si dovranno attivare fin da ora”.

Lo ha detto il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti, in un’intervista a ‘Circo Massimo’, su Radio Capital.