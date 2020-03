Approvazione provvedimenti su emergenza sanitaria e a sostegno del comparto turistico. Pais: “Consiglio unito sull’emergenza”.

Cagliari, 5 Mar 2020 – “Ancora una volta il Consiglio regionale ha dimostrato unità davanti all’emergenza. L’Assemblea ha voluto dare risposte certe ai sardi approvando dei provvedimenti per fronteggiare i problemi sanitari e per arginare i danni nel settore turistico messo in ginocchio dal coronavirus”.

Ringrazia maggioranza e opposizione il Presidente Michele Pais per il via libera dato all’unanimità ai provvedimenti necessari per fronteggiare i rischi sanitari e le ripercussioni economiche in uno nei settori strategici della nostra economia. “Pur nella contrapposizione e nella vivace dialettica – ha detto il Presidente – il Consiglio è riuscito in 24 ore ad approvare due provvedimenti importanti e necessari in un momento così delicato. Un segnale di grande responsabilità verso tutti i sardi”. Com