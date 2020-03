Pregiudicato affidato in prova presso una comunità di recupero non è rientrato dal permesso e quindi è stato rintracciato, arrestato e rinchiuso in carcere.

Cagliari, 4 Mar 2020 – Gli agenti della Squadra Mobile, Gruppo Falchi, hanno rintracciato e tratto in arresto Manuel Corona, di 30 anni, di Cagliari.

Il giovane era stato affidato in prova presso una comunità in relazione ad un residuo di pena di 5 anni di reclusione per i reati di rapina, detenzione e porto illegale di arma, lesioni, danneggiamento seguito da incendio, furto ed esplosioni in luogo pubblico, commessi a Cagliari ed a Quartu Sant’Elena nel 2017.

Il provvedimento di cattura emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari è conseguenza dello stato di irreperibilità del pregiudicato, dal 27 febbraio scorso, dopo avere rubato un’autovettura di proprietà di un’Associazione di Villacidro non è più rientrato in comunità. Quindi ieri è stato rintracciato e arrestato e ultimate le formalità di legge in Questura è stato accompagnato e rinchiuso presso il carcere di Uta.