Consiglio Sardegna dà il via libera alla proposta di legge sulle borse di studio regionali di specializzazione medica (3)

Cagliari, 4 Feb 2020 – Sul punto, il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha affermato che la proposta potrebbe rivelarsi un “dente” avvelenato capace di contagiare l’intero testo. La lingua sarda va valorizzata, ha sostenuto, ma le modalità ed i contenuti del certificato si prestano ad interpretazioni difformi, per cui si può lavorare su questo elemento con maggiori dettagli per il futuro.

Di avviso contrario il capogruppo di Leu Daniele Cocco, primo firmatario della proposta, che ha sottolineato il legame fra la certificazione richiesta e la legge regionale sulla lingua, pienamente in vigore che richiede la conoscenza del sardo nei concorsi e nelle selezioni pubbliche.

Sull’emendamento la Giunta ha espresso parere contrario, mentre il presidente della commissione Sanità Gallus si è rimesso all’Aula. Ai voti, l’emendamento è stato respinto con 33 voti contrari, 20 favorevoli ed 1 astenuto.

Al termine dello scrutinio il Consiglio ha esaminato la Proposta di legge n.66/A – (Giagoni e più) riguardante la modifica della composizione del comitato tecnico consultivo in materia di pesca.

Illustrando il provvedimento il primo firmatario Dario Giagoni, capogruppo della Lega, ha sottolineato che la legge (a costo zero) permetterà anche alle piccole aziende ed ai pescatori di corallo di accedere al comitato e di formulare proposte migliorative, fra le quali la durata del periodo di pesca che in Sardegna è più breve rispetto alle altre Regioni, l’estensione delle autorizzazioni, ora solo annuali, che non consentono programmazione ed investimenti, la revisione del regime fiscale posto che la tassazione è la più alta d’Italia.

La Giunta ha espresso parere favorevole ed il Consiglio ha poi approvato la legge, composta da un solo articolo con 52 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto.

Il presidente, prima di chiudere la seduta e riconvocare il Consiglio per domattina alle 10.00, ha convocato la commissione Autonomia per le 19.20, e la Sanità per le 19.40. Inoltre, recependo una proposta del consigliere di Leu Eugenio Lai, ha assicurato la presenza dell’assessore dell’Ambiente per riferire al Consiglio il contenuto del recente provvedimento del Governo nazionale in materia di Protezione civile e contrasto al coronavirus. Com