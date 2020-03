Comune di Cagliari – Coronavirus: preferibile telefonare piuttosto che recarsi negli uffici comunali

Cagliari, 3 Mar 220 – Appello del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu affinché i cittadini non si rechino di persona negli uffici comunali ma privilegino altre forme di contatto, telefonate e email.

“Cari Cittadini,

come sapete è importante per il Comune di Cagliari erogare i propri servizi in modo puntuale.

Anche in questo momento caratterizzato dalla preoccupazione per la salute di tutti, possiamo continuare a usufruire dei servizi senza incentivare inutili allarmismi, ma rispettando l’esigenza di serenità sia dei cittadini che dei dipendenti comunali che svolgono servizio al pubblico.

Invito le persone a recarsi personalmente agli sportelli comunali solo per pratiche che richiedono in modo inderogabile la presenza fisica dell’utente.

Negli altri casi suggerisco di rivolgersi agli uffici tramite i numeri di telefono (nei giorni e negli orari stabiliti) o tramite mail, secondo la tabella che, per semplicità e chiarezza, è allegata.

È probabile che ci sia qualche attesa, che tuttavia, in questi tempi è preferibile ad una attesa altrettanto lunga in una sala affollata”. Com