Trasporto d’urgenza a Roma per una bimba di due mesi con un aereo dell’Aeronautica Militare.

Cagliari, 3 Mar 2020 – È stata trasportata ieri in emergenza da Cagliari a Roma, su un aereo dell’Aeronautica Militare, una bimba di due mesi in gravi condizioni di salute.

La neonata affetta da una grave forma di bronchiolite e con insufficienza respiratoria grave che necessitava di assistenza in terapia Intensiva Pediatrica, proveniente dal PO San Martino di Oristano, è stata prima ricoverata presso il reparto di Pediatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro.

Lunedì 2 marzo, date l’aggravarsi delle condizioni di salute, si è reso necessario il trasferimento presso il reparto di Terapia Intensiva Pediatrica dell’Ospedale Gemelli di Roma con il coordinamento della Direzione Sanitaria del Presidio di Ats Sardegna e l’assistenza in equipe del personale sanitario dei reparti di Rianimazione e Pediatria dell’Ospedale del’Ats-AsslL Nuoro diretti dal Dott. Antonio Cualbu e dal Dott. Peppino Paffi.

La piccola è stata prima trasferita in ambulanza, accompagnata dall’equipe medica di Ats Sardegna, all’aeroporto di Elmas, dove era già pronto l’equipaggio del Falcon dell’Aeronautica Militare, per poi essere ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva del Policlinico Gemelli di Roma e ricevere le necessarie cure specialistiche. Com