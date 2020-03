Task force Ue per affrontare l’emergenza coronavirus. “Il livello di pericolo da moderato ad alto”

Bruxelles, 3 Mar 2020 – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato oggi il lancio di una task force per l’Europa per affrontare l’emergenza coronavirus. Tra i suoi componenti anche il Commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni.

Faranno parte della task force anche altri commissari Ue: Janez Lenarcic, per la Gestione della crisi, Ylva Johansson, per gli Affari interni, Adina Valean, per i Trasporti, e Stella Kyriakides, per la Salute e la sicurezza alimentare.

“Il livello di pericolo è ora passato da moderato ad alto”, ha dichiarato la von der Leyen. La Commissione europea inaugurerà anche un nuovo sito internet in cui sarà possibile leggere e approfondire tutte le principali notizie riguardanti il coronavirus all’interno dell’Unione Europea.

Durante il suo intervento, Gentiloni ha dichiarato che “è tempo di capire che l’Ue è pronta a utilizzare tutte le opzioni di politica disponibili se e quando necessario”. Gentiloni ha aggiunto: “Questo è il momento della solidarietà, della fiducia, dell’azione”.

La Commissione Europea esaminerà la richiesta del governo italiano di avere flessibilità per affrontare l’epidemia di Covid19 “in uno spirito di solidarietà e di comprensione della situazione” ha detto Gentiloni, in conferenza stampa a Bruxelles.

I 3,6 miliardi di euro annunciati dal governo italiano per rispondere al Coronavirus sono “proporzionati all’emergenza”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, durante una conferenza stampa. “Le regole che abbiamo prevedono circostanze eccezionali. Prenderemo in considerazione la richiesta italiana che è sicuramente basata su circostanze eccezionali e la considereremo in uno spirito di solidarietà e comprensione della situazione in cui siamo. Questa è la mia risposta positiva”, ha detto Gentiloni. “Quanto alle cifre, penso che sia una risposta proporzionata all’emergenza”, ha aggiunto Gentiloni.

La Bce si è detta pronta “ad adottare le misure adeguate e mirate, se necessario e commisurate ai rischi sottostanti” per fronteggiare l’emergenza coronavirus. È quanto si legge in un comunicato dell’Eurotower.

“Per l’Italia le nostre proiezioni vedono un crescita zero nello scenario migliore. Quindi un primo trimestre negativo, seguito da un lento recupero che dovrebbe portare l’economia alla fine del 2020 allo stesso livello del 2019”. Lo ha detto la capo-economista dell’Ocse Laurence Boone, interpellato nel corso di una video-conferenza sule prospettive dell’Italia dopo lo scoppio dell’epidemia di coronavirus. Lo scenario migliore ipotizzato dall’Ocse vede una epidemia contenuta nel tempo e nelle aree colpite. Se si materializzasse, invece, lo scenario peggiore, con il diffondersi nel tempo e in più regioni dell’epidemia, allora le implicazioni sono di una recessione nell’Eurozona.