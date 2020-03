Coronavirus, Borrelli: oltre 1.800 casi di contagio, 149 guariti e 52 deceduti

Roma, 3 Mar 2020 – Sono 1.835 gli ammalati per coronavirus in Italia, con un incremento di 258 persone rispetto a ieri. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. A questi vanno aggiunti i 149 guariti (66 in più rispetto a ieri) e i 52 morti (18 in più di ieri). “Le regioni che vedono il maggior numero di persone positive sono Lombardia (1.077), Emilia Romagna (324) e Veneto (271)”. “Sono 149 i guariti, 66 oggi. Oggi ci sono 18 deceduti, 15 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna, il totale delle persone decedute arriva a 52” ha detto Borrelli che ha aggiunto “al momento non ci sono criticità nei posti di terapia intensiva”. “Il numero dei tamponi effettuato è oltre 23.300 e il numero di casi positivi confermati dall’Istituto superiore di Sanità è 668” ha concluso il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge ed il relativo disegno di legge di conversione sulle ‘Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-2019’. Il decreto è stato adottato ieri dal premier Giuseppe Conte.

L’Istituto superiore di sanità (Iss) e il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare Celio di Roma hanno sequenziato gli interi genomi del virus SarS-Cov-2 isolati dal paziente cinese e dal paziente lombardo (il paziente uno di Codogno). Presto sarà disponibile anche la sequenza di un paziente veneto. Il sequenziamento, rende noto l’Iss, ha implicazioni importanti: permette di conoscere l’intero codice genetico del virus e di seguirne i cambiamenti nel tempo e nello spazio. Ciò è utile per conoscere e seguire i focolai e per investigare la struttura del virus stesso.

“Ad oggi ci sono 1.254 casi positivi, di cui ricoverati 478, le persone in terapia intensiva 127, i positivi asintomatici 472. I decessi sono saliti a 38 (ieri erano 31), tutte persone anziane che avevano patologie correlate, soprattutto problematiche di carattere cardiologico o altro”. A dirlo è l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso di una conferenza stampa sull’emergenza coronavirus. Due pazienti positivi al Coronavirus provenienti dalla zona rossa del Lodigiano sono stati dimessi dal Sacco ha aggiunto Gallera. I due pazienti, ha spiegato, “arrivavano dalla zona rossa e sono state messe al domicilio in attesa che tampone diventi negativo”.

Relativamente alla giornata odierna, l’assessore al Welfare ha reso pubblici i dati dei contagi per provincia: Bergamo 243, Brescia 60, Como 2, Cremona 223, Lecco 3, Lodi 384, Monza Brianza 8, Milano 58 di cui 28 a Milano città, Mantova 5, Pavia 83, Sondrio 3, Varese 4.

Sono tutti negativi i test al coronavirus a cui si sono sottoposti i membri della giunta della Regione Lombardia, effettuati dopo che la positività dell’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli. Lo comunica l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

“Sto riposando e sono assolutamente tranquillo”. Sono le prime parole dell’assessore regionale lombardo Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al coronavirus ora ricoverato agli Spedali Civili a Brescia. “Sono convinto che guarirò in fretta come tutti i contagiati, ma da assessore allo sviluppo economico non posso non pensare all’economia lombarda e nazionale che ora più che mai ha bisogno di una grande mano per poter ripartire più forte di prima”, ha aggiunto.

“Con il coronavirus siamo davanti a qualcosa di nuovo che ci ha colti impreparati”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un passaggio del suo intervento in consiglio comunale. A Milano, intanto, riaprono alcune mostre e musei.