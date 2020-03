Insospettabile cagliaritano di 36 anni, arrestato dalla Polizia di Stato. Trovato in possesso di ingente denaro e droga.

Cagliari, 2 Mar 2020 – Da diversi giorni il personale del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile teneva sotto osservazione, Mirco Basciu, di 36 anni, cagliaritano, finito poi in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare gli investigatori della Polizia di Stato ritenevano che il giovane detenesse un ingente quantitativo di droga che veniva poi smerciato nel territorio di Cagliari.

I vari e lunghi servizi di osservazione hanno consentito agli agenti di comprendere che il sospetto avesse la disponibilità di due locali, uno a Sestu ed un altro a Cagliari.

Quindi sabato scorso, di mattina, gli investigatori della Mobile hanno fermato Basciu a Monserrato, una cittadina confinante con il capoluogo regionale, dove risiede, e da ulteriori approfondimenti è risultato necessario estendere i controlli in altri due luoghi nella sua disponibilità. Da ciò i poliziotti hanno effettuato una perquisizione nei comuni di Sestu e successivamente di Cagliari con risultati positivi.

Quindi il controllo presso l’appartamento di Sestu ha permesso di rinvenire una cospicua somma di denaro, conservata in due buste distinte, per un totale di circa 16.000 euro. Poi durante la dell’appartamento di Cagliari, sono stati rinvenuti e sequestrati, circa 300 grammi di Marijuana e circa 400 grammi di Hashish, nonché due bilancini di precisione ed una macchinetta per sottovuoto. A questo punto Basciu è stato dichiarato in arresto trattenuto in attesa della direttissima prevista per oggi.