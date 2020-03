Conoscere i disturbi alimentari per affrontarli a Quartu l’incontro su aspetti psicologici e clinici legati al cibo

Cagliari, 2 Mar 2020 – Terzo appuntamento dedicato agli aspetti psicologici e clinici dei disturbi alimentari legati al cibo. Domani, martedì 3 marzo, a partire dalle 17 nella sede Acli di via Diaz 106 a Quartu Sant’Elena, l’associazione sportiva dilettantistica Blue Sardinia in collaborazione con le Acli provinciali di Cagliari, organizza un incontro gratuito di approfondimento con la psicoterapeuta Nicoletta Serra, responsabile del Punto Famiglia Acli.

Nel corso del seminario, il terzo dopo quelli fatti a Cagliari e Iglesias, la Serra affronterà la questione dei disturbi psicologici e clinici legati al rapporto con il cibo. «Ancor prima di affrontare il disturbo bisogna riuscire a riconoscerlo – spiega la psicoterapeuta –. C’è un problema di mancanza di informazione, a volte non ci si rende conto che c’è una problematica, o non si sa a chi rivolgersi, per questo è importante parlare dei disturbi alimentari attraverso iniziative come questa».

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria al numero 07043039 o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica acliprovincialicagliari@gmail.com