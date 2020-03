Attentato Bolotana contro ispettore corpo forestale, solidarietà presidente Solinas e assessore Lampis

Cagliari, 2 Mar 2020 – “Per la seconda volta in pochi giorni, il Corpo forestale della Sardegna è stato vittima di attentatori vili e criminali. Il grave gesto intimidatorio non fermerà l’azione degli agenti che quotidianamente presidiano il territorio con impegno e abnegazione per la tutela dell’ambiente e la repressione dei reati che minacciano il nostro patrimonio naturale. A tutto il Corpo Forestale giunga la solidarietà dell’intera Giunta regionale”.

Così il presidente della Regione, Christian Solinas, ha commentato l’attentato incendiario, a Bolotana, contro l’auto di un ispettore della Forestale, verificatosi pochi giorni dopo gli spari contro la stazione di Seui. “Ancora un gesto vigliacco nei confronti del personale che lavora al servizio della comunità sarda. Solidarietà incondizionata all’intero Corpo forestale, consapevole che sarà intensificata l’azione per individuare gli autori di questi gesti criminali”, ha aggiunto l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis. Com