Primarie democratiche, in South Carolina la prima vittoria di Joe Biden

South Carolina (Usa), 1 Mar 2020 – Sono state rispettate le previsioni della vigilia: il South Carolina vota per Joe Biden. L’ex vicepresidente incassa i primi frutti della vittoria: ha ricevuto subito l’influente sostegno da Terry Mcauliffe, l’ex governatore della Virginia, che va al voto nel supertuesday del 3 marzo insieme ad altri 13 stati. Mcauliffe ha spiegato che voleva vedere “chi vince il cuore della comunità afro-americana”.

La maggioranza degli elettori del South Carolina è nera e secondo un sondaggio dell’Associated Press, Biden sembra aver conquistato circa la metà dei voti degli elettori afro-americani. “A tutti quelli che vengono buttati giù e lasciati indietro: questa è la vostra campagna. Insieme vinceremo questa nomination e batteremo Donald Trump”, ha detto Biden dopo la sua prima vittoria.

Le primarie in Carolina del Sud forniscono il primo importante segnale sulle opinioni degli elettori afroamericani. L’incapacità dei democratici di mobilitare gli afroamericani nel Wisconsin, in Pennsylvania e nel Michigan nel 2016 ha probabilmente contribuito alla sconfitta di Hillary Clinton contro Trump.

Biden fin dal primo giorno ha impostato la sua campagna elettorale sulla continuità delle politiche di Barack Obama, dall’assistenza sanitaria all’ambiente, alle relazioni internazionali. Il senso di nostalgia degli elettori neri per il primo presidente non bianco ha fatto il resto. Secondo la Edison Research, l’ex vicepresidente vincerà almeno 20 dei 54 delegati in palio.

Il consueto tweet di Donald Trump non si è fatto attendere e se l’è presa con quello che considera il suo più forte rivale. Non Biden o Sanders, ma Michael Bloomberg: “La vittoria del sonnolento Joe Biden in South Carolina dovrebbe essere la fine della campagna della barzelletta di mini Mike Bloomberg. Dopo la peggiore performance di sempre nella storia dei dibattiti presidenziali, mini Mike ora ha Biden che ha frammentato i suoi pochissimi voti, portandone via molti” ha scritto il presidente.

Prossimo appuntamento con le primarie democratiche sarà il supertuesday, martedì prossimo. Sarà il primo vero confronto con tutti i candidati, compreso Bloomberg. L’ex sindaco di New York si presenterà al voto per la prima volta, ma dopo aver speso oltre mezzo miliardo di dollari in pubblicità.