Coronavirus – L’equipaggio ha paura, cancellato volo JFK-Malpensa. American Airlines ferma i voli per Milano.

New York, 1 Mar 2020 – Il volo della American Airlines AA198 in programma alle 18.05 ora locale dall’aeroporto JFK di New York a Milano Malpensa è rimasto a terra perché l’equipaggio si è rifiutato di salire a bordo per paura del coronavirus e il viaggio è stato cancellato. Lo ha raccontato all’Ansa l’avv. Alessandro Mezzanotte, che faceva parte di un gruppo di legali italiani in partenza con quel volo.

L’avv. Mezzanotte ha riferito all’Ansa che le procedure di imbarco erano state avviate regolarmente. Controllati i primi 5 dei 9 gruppi di viaggiatori, che già erano nel finger, gli ingressi sono stati bloccati e coloro che erano saliti sono stati fatti scendere. A chi chiedeva informazioni, il personale ha spiegato che l’equipaggio si rifiutava di salire a bordo per paura del contagio da coronavirus. Al momento, racconta la fonte, tutti i viaggiatori sono a terra, nella speranza di poter rientrare quanto prima, ma non riescono ad avere informazioni in merito.

Poche ore prima della partenza prevista, l’amministrazione statunitense aveva alzato l’allarme da 3 a 4, il livello massimo: “non viaggiare”, per i viaggi nelle zone più colpite dal coronavirus in Italia, dopo di che American Airlines ha annunciato di aver sospeso fino al 24 Aprile tutti i voli da e per Milano, dall’aeroporto JFK di New York e da quello di Miami.

Dopo la notizia della prima vittima da coronavirus negli Usa, il presidente Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa alla Casa Bianca per rassicurare gli americani (“Non c’è alcuna ragione per cedere al panico”) e chiedere loro di non viaggiare in alcune zone d’Italia e della Corea del Sud dove si è registrata una maggiore diffusione del virus. Vietati inoltre i viaggi in Iran.