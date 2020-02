Droga, armi ed estorsioni a Nuoro e provincia: operazione dei carabinieri nel centro Sardegna e Baronia (2)

Ottana (Nu), 29 Feb 2020 – Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Ottana, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Siniscola, di Nuoro, dei Reparti Squadriglie, dello Squadrone Cacciatori di Sardegna e di un elicottero del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 10 persone che, a vario titolo, sono ritenute responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi clandestine e di estorsione. Sono state inoltre eseguite una serie di perquisizioni e sequestri nei confronti di altri indagati al momento non raggiunti da misura cautelare.

I provvedimenti, che hanno interessato persone residenti nei comuni di Siniscola, Fonni, Nuoro, Gavoi ed Orani, sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Nuoro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, sono relativi all’indagine convenzionalmente denominata “Cicci Puppu” sviluppata dall’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Ottana, che ha fatto emergere l’esistenza di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina e marijuana, attivo tra i comuni di Fonni, Siniscola, Gavoi, Nuoro ed Orani.

Alcuni degli arrestati disponevano di armi, rinvenute e sequestrate nel corso dell’indagine e rientranti nel progetto delinquenziale dedito, inoltre, ad estorsione conseguente e finalizzata al recupero dei crediti maturati nel corso dell’illecita attività di spaccio.

Sono stati arrestati e rinchiusi in carcere Pietro Innocenti, di 20 anni, di Fonni, Raffaele Marceddu, di 30 di Fonni, Salvatore e Pasquale Grecu, fratelli di 30 anni, di Siniscola. A Giuseppe Innocenti, di 50, padre di Pietro, gli è stata notificata l’ordinanza in carcere dove si trova detenuto a seguito dell’arresto da parte dei Carabinieri di Ottana, avvenuto nel giugno 2019, poiché colto nella flagranza della detenzione illegale di un fucile sovrapposto calibro 12 con matricola abrasa in buono stato di conservazione e munizioni dello stesso calibro, occultato in un magazzino dell’ovile di sua proprietà,

Sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, con divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con loro risiedono o coabitano, Daniele Efisio Cherchi, 19enne e Giuseppe Cabras, 26enne, entrambi di Siniscola.

È stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Gaetano Robert Sortino, di 30 anni, mamoiadino residente a Siniscola, Christian Fucito, di 20 anni, di Siniscola e Costantino Zichi, 40enne di Orani.

Le indagini hanno avuto inizio a seguito di alcune perquisizioni personali e domiciliari eseguite il 30 novembre 2018 nell’ambito di una più ampia attività condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ottana, finalizzata al contrasto e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti.

In quell’occasione gli indagati presi di mira furono Francesco Rusui (arrestato in flagranza di reato in quella circostanza) e Costantino Zichi, poiché trovati in possesso, rispettivamente, di ventitré chilogrammi e di oltre quattrocento grammi di marijuana, verosimilmente provenienti dalla medesima partita, in considerazione del fatto che identico era il metodo di confezionamento e analoghe le caratteristiche estetiche ed organolettiche dello stupefacente.