Scoperto dai militari della Seconda Compagnia della Gdf di Cagliari evasore totale che ha occultato al fisco ricavi per oltre 307.000 euro.

Cagliari, 28 Feb 2020 – Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, i militari della Seconda Compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari, hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta con sede nel capoluogo ed operante nel settore della logistica, che non ha dichiarato, per gli anni d’imposta dal 2016 al 2018 ricavi per oltre 307 mila Euro.

L’attività di preanalisi fatta dai finanzieri ha consentito di individuare la ditta individuale come evasore totale, atteso che la stessa, pur svolgendo regolarmente l’attività d’impresa, non ha mai presentato le prescritte dichiarazioni dei redditi.

Quindi le verifiche fiscali fatte, hanno consentito di rilevare, oltre l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali, l’occultamento di ricavi per 307.152 euro, costi indeducibili (appositamente inseriti in dichiarazione, nonostante non ne ricorressero i presupposti, per abbassare la base imponibile e pagare, di conseguenza, meno tasse) per 21.472 euro ed un’I.V.A. per 89.843 euro.