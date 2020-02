Denunciati alcuni giovani per lesioni e danneggiamento dagli agenti della Polizia di Stato di Olbia

Olbia, 28 Feb 2020 – In occasione delle feste di carnevale appena passate, gli agenti del Commissariato di P.S. DI Olbia hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, in modo da consentire alla popolazione di fruire della festa nel clima più allegro e sereno possibile.

Nel contesto di tale attività, domenica scorsa, di sera, personale della Squadra Volanti è intervenuto nei pressi del parco Fausto Noce, poiché era stata segnalata una lite tra un 64enne e un 23enne, entrambi olbiesi.

Il ragazzo e alcuni suoi amici erano intenti a togliere le reti a protezione del bordo del vicino canale, senza alcun plausibile motivo. Alle rimostranze dell’adulto, i giovani hanno risposto in malo modo e mentre l’uomo tentava di documentare l’accaduto col telefonino per poi denunciare i fatti, uno di essi lo ha colpito con un violento pugno al volto. Ne è scaturita una colluttazione, per cui entrambi sono caduti a terra riportando lesioni. A dar man forte all’amico è intervenuto un altro giovane, 20enne olbiese, che ha colpito l’adulto con calci alla schiena e al volto.

Provvidenziale è stato l’intervento di un passante, che si è frapposto ai due litiganti riuscendo a sedare il litigio. Subito dopo entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove i sanitari hanno assegnato 20 giorni di cure all’anziano e 7 giorni al giovane, i cui esami del sangue hanno rilevato un tasso alcolico particolarmente elevato.

Gli agenti, a seguito di accertamenti eseguiti subito dopo l’aggressione, sono riusciti ad individuare gli altri giovani coinvolti nel litigio i quali sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per lesioni e danneggiamento in concorso.