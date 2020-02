Fallito attentato ai danni di un allevatore di Mamoiada nel nuorese: indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Nuoro.

Mamoiada (Nu), 27 Feb 2020 – Fallito attentato nella notte a Mamoiada nel nuorese. Infatti, questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro sono intervenuti in località “Su Cau” nel territorio del Comune di Mamoiada per un fallito atto di violenza ai danni di un allevatore del luogo.

L’aggressore, nascosto nei pressi dell’ovile, come ha visto la sua vittima designata, ha ingaggiato l’uomo appena sceso dall’autovettura, ma non è riuscito a portare a termine quanto era nelle sue intenzioni per la pronta reazione dell’aggredito che una volta messo in fuga l’antagonista ha raggiunto il paese dove ha subito dato l’allarme ai Carabinieri della Stazione di Mamoiada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri delle Squadriglie per la ricerca dell’aggressore.

Sono in corso accertamenti e rilievi da parte dei militari della Compagnia di Nuoro e del Reparto Operativo del Comando Provinciale.