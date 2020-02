Coronavirus, Borrelli le vittime sono arrivate a 14 e 528 persone contagiate. Le persone ormai guarite in Lombardia sono 37 guarite. Quindi l’insensato e continuato allarme non vi deve essere.

Roma, 27 Feb 2020 – Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli ha aggiornato la situazione coronavirus in Italia incontrando i giornalisti. “Una buona notizia: in Lombardia ci sono 37 persone guarite su 305 contagiate”. Così ha voluto esordire Borrelli. Oltre alle 37 persone guarite da coronavirus in Lombardia ci sono anche tre pazienti dimessi nel Lazio e due in Sicilia, ha aggiunto Borrelli. Poi il commissario per l’emergenza sul coronavirus ha tracciato un quadro della situazione globale nel nostro Paese: oltre 528 i contagiati, 474 in assistenza; 278 in isolamento domiciliare, 159 ricoverati con sintomi e 37 in terapia intensiva. Il dettaglio regione per regione è questo: Lombardia: 305 persone contagiate. Veneto: 98. Emilia-Romagna: 97. Liguria: 11. Lazio: 3. Sicilia: 3 (2 guariti). 2 in Toscana, Campania, Piemonte. 1 in provincia di Bolzano. 1 in Abruzzo. I decessi: 14, anche si aspettano esiti degli accertamenti dell’Iss per l’ufficialità. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia sono stati effettuati 11.085 tamponi. La regione che ne ha fatti di più è il Veneto con 5300 esami, seguita dalla Lombardia con 3320, poi l’Emilia Romagna con 1033. Nel Lazio sono stati fatti 552 tamponi. Nessun tampone in Basilicata e Molise.

Ieri una stretta collaboratrice del presidente lombardo Attilio Fontana è risultata positiva al coronavirus e il governatore, pur avendo fatto le analisi e non avendo alcuna positività al virus, ha annunciato sui social network che vivrà in isolamento per circa due settimane. Nel pomeriggio l’Ufficio stampa della regione Lombardia aveva annullato la prevista conferenza stampa proprio a causa di verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con l’Unità di crisi che sta coordinando l’emergenza Coronavirus.

“Credo che il presidente Fontana, che ha al suo fianco un grande infettivologo, abbia preso questa precauzione per dimostrare a tutti un segnale ulteriore di comunicazione non verbale”. Lo ha detto il direttore dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, parlando alla sala stampa estera, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse stata eccessiva la misura presa dal governatore della Lombardia Attilio Fontana di mostrarsi in video con la mascherina per annunciare la sua quarantena. ”In Italia sono stati fatti test oltre le indicazione previste dal Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), per uno scrupolo delle regioni. Ma trasformeremo questi test in più in una risorsa per la ricerca”. Lo ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Lazzaro Spallanzani, Giuseppe Ippolito, in conferenza alla Stampa estera a Roma.

“In Italia si sta lavorando affinché vengano comunicati solo i casi di nuovo coronavirus clinicamente rilevanti, ovvero i casi clinici di pazienti in rianimazione o morti, come avviene negli altri Paesi del mondo”. Lo ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, in conferenza alla stampa estera. I “positivi ai tamponi fatti per qualsiasi altro motivo andranno in una lista separata estremamente importante – ha detto – per la definizione della situazione epidemiologica”.

“L’Italia non è un focolaio. In Italia abbiamo un focolaio e mezzo: quello in bassa Lombardia e quello più piccolo in Veneto che siamo riusciti a ricollegare a quello lombardo”. Lo ha detto Walter Ricciardi, membro italiano del Consiglio esecutivo dell’Oms e consulente del ministro della Salute.

Il Ministero dello sviluppo economico è pronto ad attuare a breve un “set d’interventi” per le imprese nei comuni colpiti dal coronavirus. Lo annuncia il ministro Stefano Patuanelli su Facebook elencando il primo pacchetto di norme. Si va dal potenziamo del fondo per le Pmi (che viene portato da circa 600 a 750 milioni di euro, con priorità automatica e accesso senza oneri alle imprese nella zona rossa) allo stop dei pagamenti di premi assicurativi, bollette di gas, luce e acqua e rate dei mutui bancari (in accordo con l’Abi).

“Stiamo lavorando alle misure, contiamo di avere un primo decreto questa settimana e un secondo la prossima. Quelle già adottate si potevano fare senza decreto legge, come il rinvio di scadenze tributarie nella zona rossa, ma siamo consapevoli che non sono sufficienti e quindi lavoriamo anche per varare misure per tutti i settori direttamente colpiti dagli effetti economici del coronavirus anche al di fuori dei territori interessati, penso ad esempio al turismo ma non solo”. Così il ministro Gualtieri a 24Mattina su Radio24. “Siamo pronti a utilizzare” gli spazi di flessibilità “previsti dalle regole”, ha detto “Noi formuliamo delle richieste, abbiamo un dialogo” con l’Europa, ha aggiunto il ministro. “Non si tratta solo di un singolo paese che deve utilizzare questi spazi previsti dalle regole, ma quello di cui discuteremo, e sono certo che troveremo un accordo, è la necessità di una risposta comune europea e concertata al di là che l’Italia ha dei numeri di contagio più alti, occorre una risposta concertata di politica economica”.

Un corista della Scala che lo scorso 12 febbraio aveva cantato nel Trovatore è risultato positivo al Coronavirus. Ha informato l’azienda che ieri ha inviato una comunicazione ai dipendenti e istituito un controllo della temperatura all’ingresso. Oggi lui stesso ha mandato un messaggio ai colleghi per tranquillizzarli: “Il virus non mi dà più sintomi e mi hanno detto che praticamente sono guarito”.

L’intera squadra di calcio della Pianese di Piancastagnaio (Siena), che milita nel girone A della serie C, è stata messa in quarantena. La decisione è stata presa dalle autorità sanitarie dopo che un giocatore 22enne è risultato positivo al nuovo coronavirus Covid-19. Ancora manca la validazione dell’Istituto superiore di sanità. Il giovane sabato scorso ha accusato i primi malesseri in albergo ad Alessandria, dove si trovava in ritiro con la squadra, con cui il giorno successivo avrebbe dovuto giocare contro la Juventus under 23. Il 22enne non ha giocato perché la mattina la febbre è salita. La squadra è rientrata a Piancastagnaio mentre lui è tornato autonomamente a casa. Mercoledì mattina gli è stato fatto il tampone a domicilio, che durante la notte ha dato un primo esito positivo. Dalle prime ore di stamattina è ricoverato all’ospedale delle Scotte a Siena, in isolamento. È in buone condizioni di salute.

Alitalia nelle scorse ore è stata informata dalle autorità sanitarie che è stata riscontrata patologia Covid-19 in un passeggero italiano che il 17 febbraio scorso ha viaggiato sui voli AZ2109, Milano Linate-Roma, e AZ802 Roma-Algeri. Lo fa sapere la compagnia in una nota. Alitalia, in costante contatto con le autorità, ha fornito alla Sanità Aerea italiana i nominativi delle persone sedute in prossimità al passeggero in questione, così che possa procedere a contattarli per accertamenti, come previsto dal protocollo per simili casi. Alitalia ha inoltre predisposto la sanificazione degli aeromobili interessati, il cui sistema di ventilazione è dotato di potentissimi filtri, e dato indicazione al personale di bordo dei due voli, che, comunque non presenta alcun sintomo di malessere, di attenersi al protocollo sanitario previsto.