Coronavirus, 12 decessi e 374 contagi. 6 minorenni positivi in Lombardia 1 a Padova

Roma, 26 Feb 2020 – “Noi che abbiamo responsabilità maggiori siamo concentrati per contenere questa epidemia ed evitare la diffusione del contagio”. Lo dice il premier, Giuseppe Conte, durante una trasmissione televisiva. E aggiunge: “Tutte le iniziative ci vengono raccomandate da una base scientifica, da esperti del campo. Nei prossimi giorni vedremo le misure per la prossima settimana. Ci dobbiamo mantenere flessibili”. E conclude che sono “inaccettabili le limitazioni nei confronti degli italiani che si trovano all’estero”.

Sono 374 i casi risultati positivi al coronavirus in Italia. Il dato aggiornato è stato fornito da Angelo Borrelli, capo della Protezione civile e commissario straordinario per l’emergenza, durante la conferenza stampa alla Protezione civile. Sono 12 i decessi: la dodicesima vittima italiana è un uomo di Lodi di 69 anni, con patologie respiratorie pregresse, morto in Emilia Romagna. Per quanto riguarda i contagi, “la Lombardia registra 258 casi, Veneto 71 casi, Lazio 3, Liguria 3, Piemonte 1, Marche 1 e Bolzano 1”. In Piemonte due dei tre casi positivi al test del coronavirus erano dei “falsi positivi”, al momento quindi esiste un solo paziente positivo al tampone, ricoverato all’Amedeo di Savoia.

Sono sei i minori risultati positivi al Coronavirus in Lombardia. La maggior parte legati alla cosiddetta zona rossa dove ora vige il divieto di ingresso e di uscita. Si tratta di una bambina di 4 anni di Castiglione d’Adda ricoverata al San Matteo, di un 15 enne ricoverato a Seriate (Bergamo) e due ragazzini di 10 anni di Soresina (Cremona) e di San Rocco al porto (Lodi) già tornati a casa. Positivo nei giorni scorsi anche un 17enne della Valtellina che frequenta l’istituto Tosi di Codogno e successivamente anche un suo compagno di scuola della provincia di Sondrio.

È stata trovata positiva al Coronavirus anche una bambina padovana di otto anni. Lo rende noto la Regione Veneto, spiegando che con una lettera inviata al direttore generale della Ulss 6 Euganea Domenico Scibbetta e ai direttori del dipartimento di prevenzione e del servizio di igiene e sanità pubblica, la direzione prevenzione ha chiesto di disporre l’isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva di tutti i contatti stretti, e quindi dai compagni di classe della bambina, gli insegnanti e il personale ausiliario e amministrativo della classe frequentata. La scuola rimarrà chiusa fino al termine del periodo di incubazione della malattia.

“L’ospedale Cotugno di Napoli ci ha appena riferito di aver inviato un tampone allo Spallanzani. Tecnicamente si parla di un caso probabile. Attendiamo la verifica per sapere se è un caso positivo o meno”. Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, incontrando i sindaci della regione. “Abbiamo inviato allo Spallanzani di Roma il test di un caso probabile. La notizia, ovviamente, definitiva ci sarà data da Roma, dal ministero della Salute, come abbiamo deciso di fare. Quindi, c’è un tampone che è stato inviato e, forse, un altro caso per cui attenderemo nelle prossime ore o nei prossimi minuti la valutazione definitiva del ministero della Salute se cioé sia effettivamente un positivo che abbiamo riscontrato”.

Diciotto carabinieri della compagnia di Codogno, secondo quanto si è appreso, sono in isolamento domiciliare, in via precauzionale, dopo aver partecipato a una riunione conviviale con un loro collega in congedo, risultato positivo al virus. L’incontro tra colleghi era avvenuto lo scorso 17 febbraio e si era svolto in caserma. Non appena venuti a conoscenza della positività del carabiniere pensionato, i colleghi hanno segnalato il caso alle autorità competenti che ne hanno disposto l’isolamento.

Acquisti centralizzati non solo delle mascherine ma anche dei tamponi e test eseguiti solo ai pazienti con sintomi da coronavirus. Queste le decisioni prese dal commissario straordinario per il coronavirus Angelo Borrelli emerse nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile con il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, che ha sottolineato come il 95% dei tamponi abbia dato esito negativo. “Il contagio – ha detto – è elevato nei soggetti sintomatici e molto più basso nei soggetti asintomatici”.

In Liguria “i casi positivi sono cresciuti di 4 unità”, “provengono tutti dall’albergo di Alassio” in isolamento. Lo ha annunciato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, in conferenza stampa. “Sono ricoverati all’ospedale San Martino, alcuni dei quali hanno sintomi molto lievi, nelle prossime ore i sanitari decideranno le terapie”, ha spiegato Toti. Nas in ispezione negli ospedali del lodigiano.

I Nas di Cremona intanto sono stati negli ospedali del lodigiano in relazione al coronavirus. L’ispezione è avvenuta a partire da ieri sera all’ospedale di Codogno per passare a quello di Casalpusterlengo fino a quello Maggiore di Lodi. L’obiettivo è quello di ricostruire esattamente cosa sia successo con la finalità di prevenire ulteriori contagi. La Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta conoscitiva sulle dinamiche di diffusione del Coronavirus e sulle procedure adottate nei nosocomi.

I procuratori aggiunti di Milano Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco hanno aperto un’inchiesta per diffusione di notizie false atte a turbare l’ordine pubblico in relazione ad un audio che sta circolando via WhatsApp almeno da sabato e nel quale la voce di una donna incita a “fare la scorta” perché Milano finirà “in quarantena come mi ha detto la moglie di uno della Regione”. L’ipotesi è che quell’audio, ascoltato da numerose persone, abbia spinto molti sabato a dare l’assalto ai supermarket.

Da oggi intanto, i bar di Milano e della Lombardia potranno rimanere aperti anche dopo e 18. Per evitare assembramenti, il servizio bar dovrà essere gestito solo al tavolo dal personale e non direttamente al bancone.

Tutti i pazienti ricoverati dal 29 gennaio all’Inmi Spallanzani di Roma sono guariti dal coronavirus. La coppia cinese, il ricercatore italiano (già dimesso) e il 17enne di Grado mai risultato positivo. Ieri, per la prima volta, sono risultati negativi i test effettuati sulla coppia cinese per la ricerca del coronavirus. Sabato è stato dimesso, perché negativo e in ottima salute, il ricercatore italiano (il primo connazionale contagiato) che era in isolamento alla Città militare della Cecchignola prima di essere trasferito allo Spallanzani.

Nel weekend dovrebbe uscire dalla quarantena Niccolò, il ragazzo di 17 anni rimasto bloccato per due volte a Wuhan, che da giorni sta bene ma deve terminare il periodo di isolamento allo Spallanzani. Finisce così, dopo un mese, l’incubo per la coppia cinese, i primi casi positivi sul territorio italiano. Trentanove sono i pazienti tutt’ora ricoverati, riferisce il bollettino.

Il fatidico ‘paziente zero’ da cui sarebbe partita la catena di contagio da Coronavirus in Nord Italia “lo stiamo ancora cercando”, anche se “solo a fini statistici”, alla luce del fatto che oramai l’epidemia si è già diffusa abbastanza. Lo ha detto, intervenendo alla trasmissione Agorà, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Invece, “Mattia è ancora ricoverato in terapia intensiva”, ha aggiunto Gallera riferendosi a colui che è stato classificato come il ‘paziente 1’.