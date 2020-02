Coronavirus, sono ormai 10 i decessi in Italia: 28 nuovi casi in Lombardia, oltre 300 nel resto dell’italia.

Roma, 25 Feb 2020 – Sono 10 le vittime accertate per il coronavirus in Italia. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario straordinario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla protezione civile.

Altri 28 nuovi casi in Lombardia che sale così a 240. Supera quota 300 il computo totale dei contagiati italiani, un numero che comprende anche le 7 vittime accertate e il ricercatore guarito e dimesso dallo Spallanzani nei giorni scorsi. Attualmente sono 7 le regioni interessate dai casi di coronavirus: 240 sono i contagiati in Lombardia (comprese le 6 vittime), 38 quelli in Veneto (compresa una vittima), 23 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore guarito), 2 in Toscana, uno in Sicilia e uno in provincia di Bolzano. I ricoverati in ospedale con sintomi sono complessivamente 109, quelli in terapia intensiva 29 e quelli in isolamento domiciliare 137.212 sono i contagiati in Lombardia (comprese le 6 vittime), 38 quelli in Veneto (compresa una vittima), 23 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore guarito), 2 in Toscana, uno in Sicilia, uno in provincia di Bolzano e uno in Liguria. I ricoverati in ospedale con sintomi sono complessivamente 109, quelli in terapia intensiva 29 e quelli in isolamento domiciliare 137. Regione, primo caso in Liguria ​Primo caso di positività al Coronavirus in Liguria. Lo conferma la Regione Liguria. Il caso si è verificato a Alassio, in provincia di Savona.

Primo caso di positività al Coronavirus in Liguria. Lo conferma la Regione Liguria. Il caso si è verificato a Alassio, in provincia di Savona. Un’ordinanza sindacale ha ordinato agli attuali ospiti dell’albergo di Alassio hotel “Al Mare” e hotel “Bel Sit” di via Boselli, ai loro proprietari, nonché ai loro dipendenti, dove è stata ospite la signora di 72 anni affetta da coronavirus, di rimanere in isolamento obbligatorio presso la stessa struttura. La misura si è resa necessaria dopo la notifica emessa e il ricovero della paziente al Policlinico San Martino di Genova per il primo caso di cononavirus registrato in Liguria. L’ordinanza del Comune di Alassio è stata preventivamente condivisa dall’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e da ALISA che stanno accompagnando tutta la struttura comunale nella gestione dell’emergenza. Oltre a questa ordinanza è in corso una fase di screening di tutti coloro i quali hanno soggiornato a vario titolo negli ultimi 14 giorni per la loro individuazione e successiva quarantena obbligatoria nelle loro abitazioni.

Una donna di Codogno in provincia di Lodi è stata trovata positiva al coronavirus a Dimaro in Trentino. La notizia è stata resa nota dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. La donna, che da venerdì scorso si trovava in vacanza assieme al marito e al figlio in un appartamento privato, oggi è rientrata in Lombardia con la propria auto seguita da una ambulanza.

È risultata positiva al coronavirus la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali. Lo conferma la Regione siciliana che dice: “Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all’esame del tampone”. E’ stata disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state astretto contatto coi turisti. Questo è il primo caso di coronavirus accertato nel Sud Italia. Negativo il marito sottoposto al tampone.

Tre carabinieri in servizio ad Agrigento hanno deciso autonomamente di auto isolarsi. Uno dei tre, tornato da una breve visita ai propri familiari residenti nel Lodigiano, appena ha appreso la notizia dell’isolamento che ha interessato il proprio paese ha, con senso di responsabilità, rappresentato la circostanza ai propri superiori e da sabato lui e due suoi colleghi che vivono in stanze attigue, sono in auto isolamento. E vi resteranno per complessivi 14 giorni. Tutte le autorità di Agrigento, a partire dal sindaco Lillo Firetto, immediatamente informate, hanno manifestato il proprio apprezzamento per lo zelo dimostrato dai militari dell’Arma ed hanno fornito la propria massima disponibilità e vicinanza ai carabinieri.

Un imprenditore italiano ricoverato in isolamento a Firenze e un informatico 49enne di Pescia rientrato giovedì sera da Codogno dove era stato tre giorni per lavoro. È ricoverato a Pistoia sempre in isolamento Un primo caso con test positivo di coronavirus a Firenze. Si tratta di un uomo di circa 60 anni tornato da Singapore una ventina di giorni fa e che negli ultimi giorni si è sentito male ed è stato visitato ieri all’ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova. Il primo tampone effettuato sull’uomo ha dato esito negativo mentre il secondo nella notte è risultato positivo.

“I tecnici ci dicono che dobbiamo lavorare su tutti gli scenari dunque saranno disposte tensostrutture di pre triage su 31 ospedali del Lazio, il montaggio di alcune è già in corso come allo Spallanzani”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato nel corso di una audizione in commissione regionale Sanità.