Comune di Cagliari – Tratta di minori e neo maggiorenni: sabato 7 marzo un workshop alla Mem

Cagliari, 25 Feb 2020 – Organizzato dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con Save The Children Italia, sarà ospitato sabato 7 marzo 2020 a partire dalle 10 presso lo Spazio Eventi al secondo piano della MEM – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164 a Cagliari, un incontro destinato ad operatori CRI che si occupano di supporto a persone migranti nella Regione Sardegna.

Il workshop sulla tratta di minori e neo maggiorenni, rientra nell’ambito del Progetto Pathways, finanziato dal fondo AMIF della Commissione Europea che riunisce sette organizzazioni provenienti da italia, Grecia e Regno Unito, impegnate in prima linea nel campo delle immigrazioni e dell’assistenza a persone migranti vittime o potenziali vittime di tratta.

La giornata sarà suddivisa in due parti: la sessione iniziale servirà per presentare la definizione del fenomeno, la normativa, la casistica e le procedure operative da seguire. La seconda parte verterà sull’importanza del ruolo attivo dei giovani nella risposta ai propri bisogni di protezione e sulle tecniche di coinvolgimento e partecipazione per affrontare questi temi.

Finalità del workshop sarà quella di aggiornare le linee guida specifiche sui minori stranieri non accompagnati di Save The Children, adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità all’interno del Piano Nazionale d’azione contro la tratta ed il grave sfruttamento. Com

