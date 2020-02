Una donna di 40 anni di Carbonia accoltella in casa il suo giovane compagno, arrestata per tentato omicidio dai carabinieri della compagnia della citt

Carbonia, 24 Feb 2020 – Una donna di 40 anni, è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Carbonia per tentato omicidio nei confronti del suo convivente, un giovane emiliano molto più giovane di età di lei.

La mancata omicida, pare in un raptus di gelosia, ha accoltellato il compagno ferendolo pare in modo grave. Al momento non si hanno ulteriori notizie dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori dell’Arma il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di un acceso diverbio: infatti la donna avrebbe colpito l’uomo mentre i due si trovavano nella loro camera da letto.

Subito dopo è scattato l’allarme è e sul posto sono intervenuti i sanitari dei un’ambulanza del 118 dell’ospedale Sirai di Carbonia dove poi i medici hanno prestato i primi soccorsi al ferito ma viste le gravi condizioni dell’uomo si è deciso di richiedere l’intervento alla centrale operativa dell’elisoccorso.

Quindi, poco dopo l’arrivo del velivolo sanitario l’uomo è stato accompagnato all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato preso in cura dagli specialisti dell’Azienda ospedaliera Bortzu.

Ora sul tentato omicidio stanno indagando i carabinieri della locale compagnia e del comando provinciale di Cagliari tutti coordinati dal Pubblico Ministero, Giangiacomo Pili.