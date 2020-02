Presidente Solinas a Sassari per inaugurazione anno accademico e monumento Brigata Sassari

Sassari, 24 Feb 2020 – Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha partecipato oggi all’inaugurazione del 458° anno accademico dell’Università di Sassari. La cerimonia, che si è tenuta questa mattina nell’Aula magna dell’Ateneo sassarese, è stata aperta dal ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e dal rettore Massimo Carpinelli.

“Ho voluto partecipare – afferma in un comunicato il presidente Solinas a margine dell’incontro – per testimoniare l’alto valore di questo evento per la comunità accademica di tutta la Sardegna. La città di Sassari ha dato un forte contributo alla vita politica e alla diffusione della cultura e della scienza in tutto il Paese, e oggi con la sua Università si ripropone guardando non solo al passato ma soprattutto al futuro, in una veste moderna, come un polo di sapere in grado di offrire competenze e professionalità per favorire la crescita della nostra Isola”.

Il presidente Solinas – conclude la nota della presidenza – ha poi presenziato, con l’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, all’inaugurazione del monumento in onore della Brigata Sassari, in piazza Castello. “Un doveroso tributo per un’Istituzione sempre viva che, grazie alla sua storia, conserva un forte valore identitario ed è motivo d’orgoglio per il popolo sardo”. Red-com