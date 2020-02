USA 2020: Primarie Dem, larga vittoria del senatore del Vermont Sanders che vince anche in Nevada.

Usa, 23 Feb 2020 – Con oltre il 45% dei consensi Bernie Sanders conquista i caucus in Nevada e si afferma sempre più come l’anti-Trump. Il senatore porta a casa la sua seconda vittoria e diventa il principale candidato alla conquista della nomination democratica.

Smentiti i timori della vigilia che lo volevano indebolito dalle indiscrezioni secondo cui Mosca starebbe aiutandolo per vincere la nomination democratica per fornire a Donald Trump un avversario debole e facilmente battibile.

Pete Buttigieg, finora spina nel fianco di Sanders, è arrivato – secondo i dati preliminari – solo terzo dietro a Joe Biden e staccato di oltre 30 punti dal vincitore. Si congratula con Sanders ma invita a valutare attentamente i pericoli e le conseguenze di una sua possibile nomination. “Il senatore Sanders crede in una rivoluzione ideologica inflessibile che esclude molti democratici, per non parlare dei molti americani che taglia fuori”, avverte Buttigieg.

Joe Biden si piazza al secondo posto, lontanissimo alle spalle di Sanders. Un risultato che, alla luce delle delusioni dell’Iowa e del New Hampshire, lo soddisfa. Davanti ai suoi sostenitori precisa di non essere un socialista, di non essere un plutocrate: “sono un democratico orgoglioso di esserlo. Vinceremo in South Carolina e il Super Tuesday”, dice Biden. Nuova pesante sconfitta per Elizabeth Warren, inchiodata solo al quarto posto. Per la senatrice, considerata da molti osservatori ormai all’ultima spiaggia, e con pochi fondi in cassa, si tratta dell’ennesima conferma che la sua campagna elettorale non riesce a decollare.

Non appena vengono diffuse le prime proiezioni Trump è fra i primi a congratularsi con “il pazzo Bernie” e ad augurargli di diventare il suo sfidante alle elezioni in novembre. Il presidente torna invece ad attaccare Michael Bloomberg, che affronterà le primarie solo a partire dal Super Tuesday del prossimo 3 Marzo.

Proprio l’appuntamento del 3 Marzo sarà il test cruciale per i candidati democratici, quello che potrebbe dare una scossa alla corsa alla Casa Bianca restringendo il numero dei candidati moderati, Biden Buttigieg e Bloomberg, consegnando ad uno di loro il ruolo di sfidante a Bernie Sanders.

