Zingaretti: solo il Pd può fermare la deriva della destra e stoppa le richieste-ricatto di Renzi

Roma, 22 Feb 2020 – “Ora siamo più uniti e il nostro obiettivo è salvare questo Paese dal rischio della deriva della destra, che solo noi possiamo battere e che senza di noi rischia di andare avanti”.

Lo ha detto il segretario dem, Nicola Zingaretti, nel suo intervento a conclusione dell’assemblea del Pd. Zingaretti ha quindi sottolineato la necessità che il Pd sia “una forza politica unita e aperta” che aumenti la “forza partecipata” della democrazia. “Il Salvini di turno entra nella società perché non trova niente a fermarlo. Compito del Pd è quello di costruire una rete democratica che se c’è rende più forte la democrazia”.

L’Assemblea nazionale del Pd ha approvato la relazione introduttiva e le conclusioni del segretario Nicola Zingaretti, “quale contributo di idee all’avvio di un percorso di confronto aperto e partecipato con la società italiana – si legge nel documento conclusivo -, con l’obiettivo di coinvolgere le cittadine e i cittadini nella definizione del Manifesto per l’Italia e per la costruzione di un nuovo campo progressista e democratico. L’Assemblea nazionale del Partito democratico dà mandato al segretario nazionale e alla segreteria nazionale di attivare il percorso di coinvolgimento convocando a breve la Direzione nazionale per le deliberazioni conseguenti”.

“Sulla legge elettorale confermiamo che l’accordo sulla soglia di sbarramento nazionale non può essere oggetto di mediazioni al ribasso”. È quanto si legge nell’ordine del giorno approvato dall’assemblea del Pd. L’accordo prevede una soglia di sbarramento al 5%.