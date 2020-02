Sport e Benessere – Tergale sì o no? – Rubrica a cura del dottor Andrea Melis

Cagliari, 22 Feb 2020 – Chiudiamo il discorso visto in queste settimane parlando dell’esercizio “Behind-the-neck lat pull-down”.

Rivediamo sotto l’immagine rappresentativa (Vista qualche settimana fa) che ce lo ricorda.

Senza troppi giri di parole diciamo che non è un esercizio raccomandato a meno che non lo si usi una volta ogni tanto come variante (Sorte che tocca a tutti gli esercizi in versione Behind the Neck).

Perché?

La posizione dell’esercizio è innaturale e questo movimento noi durante l’arco della giornata non lo compiamo.

Le articolazioni del collo e delle spalle durante questo esercizio vengono forzate a svolgere dei movimenti rischiosi in quanto forieri di insulti articolari a causa di questo range di movimento così inusuale.

Analizzando la questione un po’ più a fondo si nota che in fase concentrica la testa esegue un movimento di tilt anteriore per favorire la contrazione, il collo va fuori asse con il resto della colonna vertebrale impegnata a gestire un carico talvolta anche abbastanza pesante.

Anche in questo caso poi notiamo la sommatoria di movimenti di abduzione ed extrarotazione all’interno di un escursione decisamente pronunciata che può portare ad infortunio visto e considerato che non tutti in partenza hanno la mobilità articolare tale da eseguire questo drill.

L’esercizio è da sconsigliare a chiunque?

In linea di massima no, però come dice qualcuno, la struttura è al servizio della funzione quindi non vedo personalmente perché complicarsi la vita quando abbiamo un vasto parterre di esercizi più sicuri per le nostre articolazioni e più incisivi per i nostri beneamati muscoli.

La variabilità degli esercizi è un principio cardine nell’allenamento tuttavia anche questo aspetto deve sottendere ad un oculata e attenta programmazione onde evitare clamorose problematiche. A.M.