Coronavirus, morto uno dei due contagiati in Veneto

Milano, 22 Feb 2020 – È morto all’ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova, uno dei due pazienti positivi al coronavirus. Adriano Trevisan, 78 anni, di Vo’ Euganeo, ricoverato già da una decina di giorni per precedenti patologie, è spirato in serata. “Non c’è stato neppure il tempo per poterlo trasferire” ha detto il governatore Luca Zaia. Vi sarebbero alcuni test positivi tra i tamponi già effettuati all’interno dell’ospedale di Schiavonia. Lo scrive l’Ansa. La certezza della positività si potrà tuttavia avere solo in giornata, nell’ospedale è previsto siano sottoposti ai test circa 600 persone.

Le autorità hanno predisposto un cordone sanitario attorno a Vo’ Euganeo. In via preventiva si è deciso di far fare il tampone a tutti i cittadini e a tutti quelli che si presenteranno in tutto il Veneto con sintomi compatibili. In totale quindi almeno 4.200 persone tra cittadini e operatori sanitari dell’ospedale di Schiavonia.

A Vo’ Euganeo, sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche comprese quelle di natura religiosa, limitate le attività commerciali ad esclusione dei servizi essenziali, chiuse le scuole di ogni ordine e grado, anche per gli studenti che devono frequentare le scuole al di fuori del Comune; interdizione delle fermate dei mezzi pubblici e possibilità di screening per tutta la popolazione. Sono le principali misure contenute nell’ordinanza per l’emergenza Coronavirus nel comune padovano, firmata dal governatore Luca Zaia e dal ministro della Salute Roberto Speranza, della durata di 14 giorni. “Stiamo lavorando anche sul fronte dell’eventuale necessità di una struttura dedicata a eventuali contagiati, perché non sappiamo qual è l’entità del contagio” – ha detto Zaia – “La procedura andrà a pescare tutte le persone che hanno avuto un contatto, i cittadini sono stati curati per normali patologie, sono state applicate tutte le direttive dell’Oms, si tratterà di capire che tipo di contatto hanno avuto”.

Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato in Lombardia. È il 16/mo nella Regione e il 18/mo accertato in tutta Italia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, il nuovo positivo al virus è un paziente ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Cremona.

Il governo è pronto a mettere in campo nuove misure, qualora ce ne fosse bisogno. Arriva dalla Protezione Civile il messaggio del premier Giuseppe Conte, dopo la notizia della prima vittima italiana del coronavirus. Conte ribadisce di aver “preso tutte le misure e siamo disponibili a valutarne ulteriori, se necessarie”. “Rassicuriamo tutta la popolazione – ha detto Conte – al momento abbiamo messo in quarantena tutte le persone che sono venute in contatto con i casi certificati positivi”.

“Siamo al lavoro per una nuova ordinanza da sottoscrivere con la Regione Veneto, l’obiettivo è contenere in aree limitate l’epidemia”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza spiegando che il provvedimento sarà simile a quello già in atto per i Comuni del lodigiano. “Siamo convinti – ha concluso – che il servizio sanitario nazionale sia all’altezza di questa sfida. Abbiamo fatto un lavoro di screening molto accurato, per selezionare uno ad uno i contatti stretti di queste persone, li stiamo verificando uno aduno con i tamponi e pensiamo che questa sia la modalità più efficace per contenere l’avanzamento del virus”.

Il commissario per l’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, ha spiegato che sono già state individuate “due strutture su Milano e Piacenza per 150-180 persone in totale” per l’isolamento delle persone entrate in contatto con chi è stato colpito. “Non abbiamo nessuna difficoltà ad individuare le strutture di cui avessimo bisogno”, ha aggiunto.

In precedenza il ministro della salute e il presidente della regione Lombardia Lorenzo Fontana hanno sottoscritto un piano straordinario per i comuni dove si sono verificati i casi di coronavirus. Il piano prevede la sospensione delle attività lavorative delle imprese e delle attività scolastiche. “Metterà in campo in un’area di dieci Comuni potenzialmente interessati dal contagio – ha precisato Speranza -, l’immediata sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di tutte le attività commerciali e lavorative per le imprese della zona, favorendo modalità come il telelavoro, e la sospensione delle attività ludico-sportive ed educative dell’infanzia”.

“Le misure messe in campo dall’Italia- ha quindi aggiunto il ministro-, sono al più alto livello europeo, ma probabilmente anche globale. Abbiamo preso qualche critica, sia sulla questione quarantena sia sui voli, siamo gli unici in Europa a farlo e penso sia giusto: a chi portava dubbi sul piano delle relazioni diplomatiche ed economiche, ripeto che queste sono fondamentali ma la salute viene prima di tutto”.

Due mesi dopo il primo caso registrato a Wuhan, in meno di 24 ore il coronavirus colpisce anche in Italia: 17 sono i contagiati individuati tra Lombardia (15) e Veneto (2), ma centinaia di persone che hanno avuto contatti diretti con loro sono in attesa di conoscere i risultati dei test e più di 50 mila cittadini in provincia di Lodi sono, di fatto, in quarantena a casa loro. La situazione è complicata, anche perché non è ancora stato individuato con certezza il ‘portatore’, o i portatori a questo punto, del virus. Che, dunque, potrebbero aver contagiato altre decine di persone in diverse parti d’Italia.

Sul 38enne contagiato nel lodigiano, emergono dettagli in relazioni ai contatti avuti. Nei giorni precedenti l’uomo ha condotto la vita di tutti i giorni, incontrando decine di persone: è andato al lavoro, nel reparto amministrazione dell’Unilever di Casalpusterlengo, ha partecipato a due corse -una mezza maratona a Santa Margherita Ligure il 2 febbraio e una il 9 con la sua squadra a Sant’Angelo Lodigiano – ha giocato a calcetto, è stato ad almeno tre cene e incontri di lavoro. Quando ancora non gli era stato diagnosticato il coronavirus era andato a trovarlo un gruppo di persone in ospedale, due coppie e un quinto amico, scrive l’AGI. Infettata anche la moglie, insegnate in maternità, incinta di 8 mesi, portata all’ospedale ‘Sacco’ di Milano. Le sue condizioni appaiono buone.

Come ha preso il virus? Al momento l’ipotesi prevalente è che possa esser stato contagiato durante una cena con un suo amico. Quest’ultimo, un italiano che lavora per la ‘Mae’ di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, è rientrato dalla Cina il 21 gennaio. Agli inizi di febbraio, tra l’1 e l’8, ha accusato dei sintomi influenzali e proprio in quei giorni ha incontrato il 38enne. L’uomo è però risultato negativo ai test, il che può significare solo due cose: o non è lui il portatore o ha avuto il virus, è guarito e ha sviluppato degli anticorpi. Lo diranno i risultati degli esami del sangue in corso allo Spallanzani. Quel che però è già certo è che dal 38enne il virus si è diffuso in almeno altre 13 persone tra cui la moglie, un’insegnante che è in maternità e solo per questo non ha avuto contatti con gli studenti. “Nostro figlio è gravissimo- confermano i genitori dell’uomo, in auto-quarantena a casa – è intubato, è una cosa penosa, siamo distrutti”.

La moglie, dunque, un suo amico con cui corre abitualmente, 5 tra medici e sanitari, e 3 pazienti dell’ospedale di Codogno. Gli ultimi tre positivi al momento in provincia di Lodi sono 3 anziani tra i 70 e gli 80 anni, clienti di un bar di Codogno: non hanno avuto alcun rapporto diretto con lui ma li hanno avuti con l’amico con cui corre, che è il figlio del titolare del bar. Sono tutti in condizione “serie” dicono i medici. Il nuovo paziente sarebbe una persona della zona, della quale sono ancora da ricostruire gli eventuali collegamenti con gli altri contagiati.

Il lavoro che si sta facendo ora è ricostruire tutti i contatti avuti da queste persone. Che sono centinaia se non migliaia. Tanto per essere chiari: solo il 38enne ha avuto rapporti con 120 colleghi dell’Unilever, 70 tra medici e personale sanitario e 80 persone che fanno parte della sua più stretta cerchia, a partire dai 40 della sua squadra di corsa. Ecco perché la Regione, d’intesa con il Governo, non ha potuto far altro che far scattare una serie di “misure restrittive” in 10 comuni, un’area dove abitano 50mila persone: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e Sanfiorano sono in isolamento.

Trenord ha disposto da domani la chiusura delle stazioni di Codogno, Maleo e Casalpusterlengo dando seguito all’ordinanza emessa oggi dalla Regione Lombardia che al punto 8 indica la ‘interdizione dei mezzi pubblici’. In particolare i treni della linea Milano-Piacenza non effettueranno fermata a Codogno e Casalpusterlengo; i treni della Mantova-Cremona-Milano non fermeranno a Codogno. Il servizio è sospeso totalmente sulle linee Pavia-Codogno e Cremona-Codogno. A seguito dell’ordinanza inoltre sarà sospesa l’attività di biglietteria presso le stazioni di Codogno e Casalpusterlengo. “Il provvedimento sarà in vigore fino a nuova comunicazione da parte dell’autorità”, si legge nella nota diramata da Trenord.

Sui casi di coronavirus in Italia “eravamo preparati a questa evenienza, trattandosi di agenti virali facilmente trasmissibili. La popolazione non deve essere preoccupata, avevamo un piano e lo stiamo attuando. Noi seguiamo con la massima attenzione. C’è una collaborazione tra le autorità sanitarie locali e nazionali, il Governo centrale e i governatori che ringrazio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine del Consiglio Ue straordinario a Bruxelles. “L’ho detto dal primo giorno, noi ci dobbiamo mantenere flessibili per mantenere questa soglia di massima precauzione”, ha aggiunto. “Sono state già prontamente adottate le ordinanze di Speranza e di Fontana e tra poco sarà resa pubblica l’ordinanza di Zaia”.

A seguito della riunione mattutina del comitato tecnico scientifico che ha approfondito le segnalazioni di nuovi casi di Coronavirus Covid-19, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha provveduto “ad emanare una nuova ordinanza”, che “prevede misure di isolamento quarantenario obbligatorio per i contatti stretti, con un caso risultato positivo”. L’ordinanza dispone “la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni, con obbligo di segnalazione da parte del soggetto interessato alle autorità sanitarie locali”. È quanto fa sapere in una nota il ministero della Salute.

“È stato confermato dall’Istituto Superiore di Sanità il primo caso risultato positivo all’Ospedale Sacco di Milano. Per la prima volta anche in Italia si sono verificati casi di trasmissione locale di infezione da nuovo coronavirus. La Regione Lombardia in stretta collaborazione con Iss e Ministero della Salute ha avviato le indagini sui contatti dei pazienti al fine di prendere le necessarie misure di prevenzione. Un focolaio analogo si era verificato già in Germania ed è stato contenuto in tempi relativamente brevi”. Lo scrive il direttore dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, sul sito dell’Iss. “Le misure di controllo adottate dal Ministero della Salute che prevedono oltre all’isolamento ospedaliero dei casi e alla quarantena dei contati, anche misure di distanziamento sociale nelle zone colpite e sono tra le più restrittive in caso di epidemia – aggiunge -. Una priorità è rappresentata dalla individuazione della fonte d’infezione sulla quale però non c’è ancora certezza. Da questo dipenderà anche la necessità di eventuali ulteriori misure. Il livello di allerta è molto alto e le autorità locali hanno già attuato importanti indagini e misure di controllo in collaborazione con tutte le Istituzioni coinvolte”.

“Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali”: questo è l’invito dell’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, dopo i casi di Coronavirus nel Lodigiano. “Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori – ha aggiunto Gallera – l’indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio”. “È attiva da ieri sera – ha spiegato l’assessore – una task force regionale che sta operando in stretto contatto con il Ministero della Salute e con la Protezione Civile. La maggior parte dei contatti delle persone risultate positive al Coronavirus è stata individuata e sottoposta agli accertamenti e alle misure necessarie”.

È risultata negativa al Coronavirus la paziente ricoverata questa mattina nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Piacenza, collega del primo paziente risultato positivo, dipendente dell’Unilever di Lodi. Il tampone, analizzato al laboratorio di riferimento regionale del Sant’Orsola di Bologna, ha confermato infatti che la donna non ha contratto il virus.

“La protezione civile sta cercando di individuare un albergo, una caserma o una struttura militare per mettere tutte le persone in quarantena”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, di comune accordo con quello alla Protezione Civile, Pietro Foroni, questa mattina in conferenza stampa annunciando la necessità di luoghi “civili o militari” da predisporre per grandi quantità di persone da mettere in isolamento. Al momento sono 250 quelle già individuate – che oggi faranno il tampone – per ricostruire i loro movimenti, ma il numero potrebbe lievitare se, a catena, queste altre hanno avuto contatti con molte altre.

Il medico di famiglia che visita un paziente con sintomi sospetti da COVID-19 dovrà essere dotato di sistema di sicurezza: mascherine FPP2 e FPP3, tuta e occhiali (forniti dall’Asl) per evitare di diventare lui stesso soggetto contaminante. Nel caso in cui abbia visitato un paziente risultato poi positivo senza sistema di sicurezza, dovrà essere messo lui stesso il quarantena. A illustrare la dinamica da mettere in campo – già all’attenzione della task force del ministero – è Silvestro Scotti, segretario della Fimmg.

​Le ultime notizie mi portano a ripetere per l’ennesima volta l’unica cosa importante. Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezioni. Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili”. Lo scrive su Facebook Roberto Burioni, commentando il caso del 38enne contagiato in Lombardia.