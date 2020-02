Cagliari, 21 Feb 2020 – Nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, dal 26 febbraio al 3 marzo 2020 sono in programma 5 incontri pubblici informativi sulla prospettiva della Tariffa Pntuale, il nuovo sistema di determinazione della tariffa che sarà basato sulla quantità di rifiuti conferiti e che verrà avviato entro l’anno. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Ecco i giorni, i luoghi e gli orari degli incontri:

mercoledì 26 febbraio (dalle ore 12 alle ore 16,30) – Centro Culturale di Arte Lazzaretto (quartiere Sant’Elia), via Dei Navigatori 1

giovedì 27 febbraio (dalle ore 11 alle ore 16,30) – Istituto d’istruzione Superiore Azuni “Domenico Alberto Azuni” (quartieri San Miche e Is Mirrionis), via Is Maglias 132

venerdì 28 febbraio (dalle ore 11 alle ore 16,30) – Oratorio San Paolo (zona notturna centro), piazza Giovanni XXIII

lunedì 2 marzo (dalle ore 11 alle ore 16,30) – Teatro Sant’Eulalia (Centro Storico). vico Collegio 2

martedì 3 marzo (dalle ore 11 alle ore 16,30) – Sala Conferenze Servizio comunale Igiene del Suolo (Pirri), via Ampere 2

Relatore: Stefano Ambrosini, esperto in materie di gestione dei rifiuti urbani e di relativa tariffazione

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cagliari. Com