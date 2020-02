Palermo, aggressione punitiva aggravata da motivi razziali: 11 persone arrestate

Palermo, 21 Feb 2020 – Rapina e lesioni, aggravate dall’odio razziale. Sono state arrestate a Palermo dalla Polizia di Stato 11 persone che sarebbero responsabili di un raid punitivo a sfondo razziale ai danni di alcuni cittadini bengalesi. L’episodio risale a pochi mesi fa, quando una banda di giovani, armati di mazze da baseball e sedie, fece irruzione in un market in via Casella e aggredì il titolare, cittadino del Bangladesh e i clienti presenti, suoi connazionali.

L’ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari è stata emessa dal gip di Palermo, per i reati di rapina e lesioni, aggravate dall’odio razziale. Le vittime furono fatte bersaglio di calci e pugni e una di loro, trascinata nel retrobottega del negozio e malmenata, subì la rapina dell’anello che portava al dito. Le indagini hanno accertato che la spedizione punitiva sarebbe scattata contro un cittadino bengalese, colto per stradain un atteggiamento ritenuto “inopportuno” e che per questo motivo era stato pesantemente redarguito. L’uomo fu aggredito con calci e pugni, conditi da espressioni ed epiteti razziali.

