Munizioni e distintivi contraffatti sequestrati a Fonni: denunciate due persone dai carabinieri della compagnia di Nuoro.

Fonni (Nu), 21 Feb 2020 – I Carabinieri della Compagnia di Nuoro, unitamente a personale della Squadriglia e dello Squadrone Cacciatori di Abbasanta, al termine di un servizio coordinato del territorio per la prevenzione dei reati in genere, hanno denunciato ieri due persone, residenti a Fonni, per possesso di segni distintivi contraffatti e detenzione abusiva di munizioni.

Durante le perquisizioni personali e domiciliari sono state rinvenute alcune cartucce cal. 12 e cal. 7,65 detenute illegalmente e un distintivo falsificato di quelli in uso alle forze di polizia.

I servizi preventivi proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutto il territorio di competenza del Comando Provinciale di Nuoro