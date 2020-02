Dal 28 e 29 febbraio alla Scuola Civica di Musica di via Venezia Cagliari dà vita all’Open Day degli Asili Nido

Cagliari, 21 Feb 2020 – Scegliere l’asilo nido per i propri bambini non è facile. È una decisione importante, perché qui inizia il percorso che li porterà prima nella scuola, poi all’interno del mondo del lavoro. La domanda che ci si pone è dunque: qual è la struttura e l’offerta formativa che più si addice alle esigenze dei futuri scolari e delle famiglie?

La centralità dell’esperienza che i piccoli dai 3 mesi ai 3 anni si apprestano a vivere, è il punto dal quale l’Amministrazione comunale di Cagliari è partita per organizzare l’Open Day degli Asili Nido che venerdì 28 e sabato 29 febbraio sarà ospitato nella grande sala al piano terreno e primo della Scuola Civica di Musica di via Venezia 23.

Di oggi la presentazione al Municipio. “Un evento – ha spiegato l’assessore alla Pubblica istruzione Rita Dedola – che avevo promesso all’inizio del mio mandato perché ritengo opportuno ed essenziale che l’offerta formativa relativa agli asili nido fosse il più possibile divulgata e conosciuta”.

Alla due giorni di via Venezia prenderanno perciò parte, sia gli asili comunali, che quelli convenzionati. In tutto 21 istituzioni (link più sotto), ognuna con un proprio desk informativo, perché ”è opportuno che i genitori vengano messi a conoscenza di quelle che sono le opportunità all’interno del territorio comunale di Cagliari, per poter scegliere in assoluta serenità – ha puntualizzato l’esponente dell’Esecutivo cittadino – secondo quelle che sono le loro esigenze lavorative o di abitazione”.

Al lancio della prima edizione dell’Open Day Asilo Nido di questo venerdì 21 febbraio 2020, anche hanno partecipato anche i rappresentanti dell’associazione culturale Orientare e della cooperativa sociale La Carovana, che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. Oltreché Manuela Atzeni, dirigente del Servizio Pubblica istruzione, che ha anche spiegato quelli che sono i controlli che il Comune effettua sulle strutture, sia pubbliche che convenzionate, per lattanti e divezzi.

L’appuntamento per tutti è quindi alla Scuola Civica di Musica di via Venezia 23 nei seguenti giorni e orari: venerdì 28 (dalle 15 alle 19) e sabato 29 febbraio (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). Com