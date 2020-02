Ultima tappa Dell’open Day Vfp1 in Sardegna: attività informativa a favore dei candidati VFP1 della Sardegna in visita al 5° Reggimento Genio Guastatori

Macomer (Nu), 20 Feb 2020 – Questa mattina il 5° Reggimento Genio Guastatori ha ospitato la 4ª e ultima tappa regionale dell’attività informativa dedicata ai candidati Volontari in Ferma Prefissata per un anno residenti in Sardegna.

Numerosi gli aspiranti Volontari che hanno varcato il cancello della Caserma “Bechi Luserna”, curiosi di conoscere da vicino le attività che quotidianamente svolgono i volontari dell’Esercito.

I candidati del 1° blocco del concorso per VFP1, residenti nella provincia di Nuoro e Oristano, sono stati accolti nell’aula “Pasubio” dal Comandante del 5° Reggimento Genio Guastatori, Colonnello Pietro Romano, che dopo i saluti di benvenuto ha illustrato loro i compiti istituzionali del reggimento.

A seguire personale qualificato del Comando Militare Esercito Sardegna ha illustrato, con la proiezione di video promozionali dello Stato Maggiore Esercito, le diverse “Armi”, “Corpi” e “Specialità” della Forza Armata e l’iter concorsuale che gli aspiranti FP1 si apprestano ad affrontare.

Al termine dell’esposizione i giovani candidati hanno potuto osservare da vicino i mezzi e gli equipaggiamenti in uso al personale qualificato dell’Unità, tra cui quelli utilizzati per la bonifica occasionale dei residuati bellici rinvenuti sul territorio nazionale e i mezzi del Genio sempre prontamente impiegabili in caso di pubbliche calamità su tutto il territorio sardo.

Successivamente, gli aspiranti VFP1 hanno assistito ad alcune delle attività addestrative svolte dai guastatori, in particolare ad una simulazione di intervento IED, ad una dimostrazione di Metodo di Combattimento Militare (MCM) e ad un’attività dimostrativa di primo soccorso sanitario in ambiente operativo, una nuova capacità recentemente acquisita dal Reggimento, diventato da novembre, unico Polo in Sardegna per la formazione dei Soccorritori Militari. Si tratta di personale militare formato per prestare soccorso tempestivo, seppure extra-ospedaliero, nell’ambito delle missioni all’estero.

Da lunedì 24 febbraio2020, i candidati VFP1 della Sardegna dovranno presentarsi, in base alla graduatoria pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della Difesa, presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per sostenere le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. Com