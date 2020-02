Personale della Polizia di Stato di Nuoro denuncia un giovane nuorese sorpreso a danneggiare auto in sosta

Nuoro, 20 Feb 2020 – Dopo numerosi atti vandalici compiuti nei giorni scorsi ai danni di autovetture parcheggiate nelle vie di Nuoro, il personale della Polizia di Stato del capoluogo barbaricino, ha implementato i servizi di controllo del territorio. E, infatti, ieri notte, gli agenti della Squadra Volanti hanno sorpreso e denunciato per danneggiamento aggravato un giovane, intento graffiare e sfondare i parabrezza di alcune autovetture.

I poliziotti sono stati messi in allarme dalle segnalazioni di alcuni cittadini che hanno assistito agli episodi di danneggiamento avvenuti nei pressi di Piazza De Bernardi, e subito dopo le Volanti sono immediatamente accorse sul posto dove hanno poi intercettato il giovane che, in un primo momento, ha cercato, senza riuscirci, di sottrarsi al controllo di polizia.

Durante gli accertamenti sul luogo del reato, il giovane, abbastanza irrequieto e in evidente stato di alterazione alcolica, alla presenza dei poliziotti si è messo ad urinare vicino a loro. Quindi oltre ad essere stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento aggravato, l’uomo è stato sanzionato per ubriachezza molesta e per atti contrari alla pubblica decenza.