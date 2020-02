La Sardegna Incontra il Mondo! Il più grande Festival d’Europa

Cagliari, 20 Feb 2020 – Una manifestazione straordinaria, il più grande Festival d’Europa, con oltre 1 milione di spettatori complessivi nelle precedenti edizioni di Torino, Roma e Napoli, finalmente approda a Cagliari alla Fiera della Sardegna i giorni 14-15 e 21-22 Marzo! In più, martedì 17 in occasione di St. Patrick Day, apertura straordinaria del Festival Irlandese dalle 18:00 alle 01:00!

Con un unico Biglietto da 13 euro potrete vivere l’emozione irripetibile di vari festival contemporaneamente:

Festival Country, Festival Irlandese, Festival dell’America Latina, Festival Spagnolo, Festival Argentino, That’s America, October Fest, American Motor Show, Festival Mondiale delle Griglie, World Street Food, Giochi dal Mondo, Festival dei Nativi Americani, Etnica, Le Mille e una Notte e uno spazio dedicato ai meravigliosi prodotti che la cultura Sarda ci offre!

Due imperdibili week end che, partendo da Cagliari, vi faranno esplorare musica, cultura, gastronomia e folklore provenienti da tutto il mondo, un evento unico nel suo genere, un giro del mondo all’insegna dell’allegria, della musica, dell’enogastronomia, delle tradizioni e delle eccellenze di alcuni dei paesi più affascinanti del mondo.

Una ricca programmazione artistica animerà gli 8 palcoscenici della manifestazione! Dagli spettacoli mozzafiato delle moto acrobatiche ai balli rock&roll, dalle sensuali esibizioni delle ballerine brasiliane al Flamenco spagnolo, dalla musica del tango argentino alla line dance!

La Sardegna Incontra il Mondo non è solo spettacolo ed intrattenimento, che rappresenta senza dubbio il cuore pulsante della manifestazione; a fare da corollario agli spettacoli, un grande bazar con centinaia di stand provenienti dai diversi paesi, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali di tutto il mondo e non solo: folklore, musica e prodotti tipici saranno presenti con decine di ristoranti con una vastissima offerta gastronomica che spazierà dai sapori della gustosissima paella spagnola all’asado argentino, dalle prelibate ribs alla griglia americana, dal tipico stufato di manzo alla Guinness Irlandese e ai nachos messicani! Il pubblico avrà la possibilità di compiere un viaggio virtuale all’insegna della cucina internazionale, dove potrà assaporare numerosi piatti prelibati, ricette particolari, emblemi gastronomici di realtà lontane ed affascinanti, il tutto annaffiato da deliziosa birra, vini tipici ed altre bevande, per una vera e propria esperienza dei sensi!

Ecco i format presenti al Festival de La Sardegna Incontra il Mondo:

Festival Country: Tra speroni tirati a lucido, indiani d’America, carrozze, atmosfere rurali, cappelli Stetson a larghe falde, enogastronomia tipica, balli e musiche si apre l’entusiasmante Festival Country! Ricco di mostre sulla storia della conquista del west, spaccati di vita indiana, allestimenti tipici con tende indiane e carri, con una ricercata proposta enogastronomica e moltissimi stand ed espositori che metteranno in mostra e in vendita lavorazioni a tema.

Festival Irlandese: Al Festival Irlandese il pubblico sarà coinvolto dall’allegria delle danze irlandesi e celtiche, dalla bellezza delle mostre fotografiche a quelle degli antichi strumenti a corde e a fiato, oppure potrà semplicemente rimanere estasiato dai concerti di alcuni tra i più rappresentativi gruppi musicali internazionali tra i quali i Saor Patrol, il gruppo di rock Celtico Scozzese più famoso al Mondo; i The Barbarian Pipe Band, che travolgono tutta Europa dal 2001, i Uotisdis, musicisti tra i più conosciuti nel panorama nazionale e gli Siobhan and Gavin Irish Dancers, campioni del mondo di irish Dance! Inoltre, il giorno 17 marzo, in occasione di St. Patrick Day, il Festival Irlandese aspetterà tutti i visitatori per festeggiare insieme dalle 18 all’una di notte!

American Motor Show: Sognate di immergervi in un villaggio a tema in cui ammirare da vicino i potenti mezzi visti in pista ed interagire con i loro piloti? Questo è il posto giusto! Curiosare fra gli stand di settore a tema motori per scoprire le ultime novità, immergersi in un’atmosfera a stelle e strisce con attrazioni e giochi adatti a tutti, raduni di american cars, Harley Davidson, american street food e molto altro ancora!

Festival Spagnolo: Non possono mancare favolosi spettacoli al ritmo di musica e folklore tipico spagnolo! Potrete assistere ad appassionanti esibizioni di flamenco, concerti dal vivo e gastronomia tipica. Un festival che ricalca le magiche atmosfere spagnole delle feste in strada e delle affascinanti tradizioni!

Etnica: L’artigianato e il folkore dal mondo con tutte le sue tipicità: lampade turche, monili celtici, sari indiani, spezie marocchine e tutto quello che fa parte delle affascinanti terre lontane!

That’s America: Quattro giorni dedicati al mondo Americano con Auto, Moto, musica vintage, sport e gastronomia! Potrete apprezzare alcuni tra i veicoli che hanno contribuito a fare la storia del “sogno americano”, mustang, corvette, cadillac, jeep, viper, e le immancabili supercar americane! Tradizione, cultura, folklore, gastronomia, gli imperdibili spettacoli degli Stuntman e molto altro ancora!

Festival Latino Americano: Musica, cultura, ballo, gastronomia e folklore di alcuni dei paesi più rappresentativi dell’America Latina! Vi potrete scatenare insieme alla samba delle sensuali Ballerine Brasiliane, all’energia della salsa e dei balli latini e all’irresistibile musica messicana, nonchè assaggiare i tipici drink di questi paesi! Un mix di allegria, entusiasmo, passione y calor!

October Festival: Una grande festa colorata e coinvolgente, inebriata dai mille sapori e profumi delle specialità gastronomiche provenienti da ogni angolo della Bavaria e dall’ottima birra bavarese! Immerso in un’atmosfera magica potrete assaporare, avvolti dal profumo del luppolo, del malto e dell’orzo, tutte le specialità e i sapori dell’antica Bavaria!

Festival Mondiale delle Griglie: Un viaggio straordinario all’interno della tradizione gastronomica più scenografica che ci sia: la grigliata di carne! Al festival delle Griglie dal Mondo sarà possibile ammirare, annusare e gustare carni alla griglia provenienti da tutto il mondo! Inoltre, potrete iscrivervi a corsi di barbecue dove degli esperti vi guideranno nel muovere i primi passi nell’arte della griglia!

World Street Food Festival: Un villaggio mondiale del gusto, anzi, due! Qui potrete assaggiare alcune delle più famose prelibatezze internazionali, dolci e salate, che delizieranno il vostro palato!

Festival Argentino: Un vero e proprio viaggio nella poesia e passione del Tango! Lasciati ammaliare dal fascino delle atmosfere di Buenos Aires e sedurre dai passi degli strepitosi maestri argentini! Ogni giorno workshops, stage, lezioni aperte di vero Tango Argentino!

Le Mille e Una Notte: Un omaggio al mondo Mediorientale, carico di sensualità, seduzione e magia. Sul palco si alterneranno le danze più rappresentative di queste splendide terre, eseguite con gli abiti ed accessori tradizionali!

Giochi dal Mondo: Anche i bambini avranno uno spazio tutto loro in cui fare amicizia e divertirsi con tantissimi giochi diffusi nel nostro pianeta, nei quali si riflettono la cultura e le tradizioni dei luoghi in cui hanno avuto origine, oltre, ovviamente, a tutti gli spettacoli dei vari festival pensati anche per loro!

Vi aspettiamo i giorni 14-15 e il 21-22 Marzo alla Fiera della Sardegna per La Sardegna Incontra il Mondo, un giro del mondo in un unico evento imperdibile!

Il 17 Marzo, per St. Patrick Day, apertura straordinaria del Festival Irlandese dalle 18 alle 01:00!

Orario: 11:00 – 24:00

Costo del biglietto: intero 13€, ridotto 8€ Com