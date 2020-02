Carabinieri Stazione La Maddalena trovano e sequestrano marijuana e hashish.

La Maddalena (SS), 20 Feb 2020 – Questa mattina, i Carabinieri della Stazione de La Maddalena, in località “Vaticano”, hanno rinvenuto quasi 3 kg di marijuana, 67 grammi di hashish ed un bilancino di precisione.

I controlli dei militari, sempre frequenti e finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacenti, hanno portato a controllare un magazzino in metallo all’interno dell’isola ecologica in cui vi era occultata sostanza stupefacente. Infatti, all’interno è stato trovato, un piccolo frigorifero, nascosto tra i bidoni, un tempo utilizzati per il deposito dei rifiuti ed era anche bloccato da un lucchetto, ma i carabinieri lo hanno così forzato, ritrovando al suo interno 16 sacchetti di plastica trasparente, sottovuoto, ed un panetto di hashish.

Al momento non si sa chi ha nascosto la droga ma le indagini per individuare chi l’ha nascosta.